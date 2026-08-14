Presidente De La Espriella propone "Plan Marshall" para reconstruir Chocó tras terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella, anunció un plan similar al "Plan Marshall" para ayudar al departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del terremoto de magnitud 7,2 que el lunes causó una gran destrucción en varias partes del país.

"De esto salimos juntos, Colombia es un país que esta acostumbrado a renacer cada tanto en medio de la adversidad y esto no nos va a quedar pequeño. En medio de esta terrible tragedia es una oportunidad para el Chocó, quiero proponer un Plan Marshall para el Chocó, abandonaron al Chocó a su suerte y es el momento de revindicarlo", dicjo el presidente Abelardo De La Espriella al llegar a Quibdó.

De La Espriella, que ya había visitado Quibdó el pasado martes para constatar los daños causados por el terremoto en el Chocó, donde hubo 13 muertos y numerosas casas y edificios destruidos, regresó este viernes a Quibdó para hacer un recorrido por barrios y centros educativos afectados.

Foto: AFP

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia deja 287 muertos, 3.975 heridos y más de 370 desaparecidos, mientras la población civil todavía mantiene la esperanza de encontrar supervivientes a la vez que lidia con la emergencia humanitaria desatada por el sismo.



Después de visitar Quibdó el presidente se trasladará a Pereira, capital del departamento de Risaralda, una de las ciudades más dañadas por el terremoto, luego irá a las localidades de El Cairo y Toro, en el Valle del Cauca, y cerrará su jornada en Cali.

¿Qué es el Plan Marshall?

Fue el programa de ayuda económica que Estados Unidos implementó para reconstruir Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, oficialmente llamado European Recovery Program (Programa de Recuperación Europea).

Publicidad

Lo anunció el entonces secretario de Estado estadounidense, George Marshall, en un discurso en la Universidad de Harvard el 5 de junio de 1947. De ahí tomó su nombre popular. El Congreso de Estados Unidos lo aprobó formalmente en 1948.

Europa salía devastada de la guerra: ciudades destruidas, industrias paralizadas, hambre generalizada y economías al borde del colapso.

Estados Unidos temía, además, que esa crisis económica abriera la puerta a que el comunismo ganara terreno en países como Francia e Italia, donde los partidos comunistas tenían fuerza electoral real. El plan tuvo, entonces, un doble motor: humanitario y geopolítico, en el marco temprano de la Guerra Fría.

Publicidad

Estados Unidos destinó cerca de 13.000 millones de dólares de la época (equivalentes a mucho más en dólares actuales) en ayuda a 16 países de Europa Occidental entre 1948 y 1951.

El dinero se entregó principalmente en forma de donaciones y créditos blandos, destinados a reconstruir infraestructura, reactivar la industria y estabilizar las monedas.

Se considera uno de los planes de reconstrucción económica más exitosos de la historia moderna: ayudó a que Europa Occidental recuperara sus niveles de producción industrial prebélicos en pocos años, consolidó alianzas políticas con Estados Unidos durante la Guerra Fría, y es, hasta hoy, la referencia obligada cada vez que se habla de un plan masivo de reconstrucción tras una catástrofe, de ahí que el término "Plan Marshall" se use, de forma casi genérica, para describir cualquier programa ambicioso de reconstrucción económica de gran escala, como el que hoy se discute para la reconstrucción de Colombia tras el terremoto.