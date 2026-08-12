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Así es la operación aérea que lleva ayuda médica a Quibdó, Buenaventura y Pereira tras el terremoto

El país trabaja en conjunto para ayudar a los damnificados por el fuerte terremoto del pasado lunes y la operación aérea ha sido clave para llevar la ayuda humanitaria a las zonas.

Ayudas para damnificados por terremoto.jpg
Ayudas para damnificados por terremoto //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Desde el lunes, 10 de agosto, que sucedió el terremoto en el occidente de Colombia, el país se ha volcado a ayudar a todos los damnificados por esta emergencia y los centros de acopio han reportado lleno total y miles de personas se han acercado a dejar sus donaciones, sin embargo, detrás de esto ha sido clave la operación aérea para que todo llegue a las zonas afectadas.

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En diálogo con Recap de Blu Radio, Pamela Estrada, de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, explicó que la organización comenzó a coordinar la respuesta prácticamente de inmediato, a partir de las necesidades reportadas directamente por los hospitales y las autoridades de los territorios. No solo para llevar suministros, sino personal especializado que pueda ayudar tanto en salud como en búsqueda.

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“Lo que nosotros hacemos normalmente en el día a día son brigadas médicas y quirúrgicas en municipios apartados, así que tenemos la capacidad, digamos, el conocimiento. Y el día de ayer despachamos, digamos, 4 aviones hacia Quibdó con 8 médicos intensivistas, ortopedistas, que es lo que más se requiere en este momento para atender, y también casi una tonelada de insumos que se necesitaban de manera prioritaria. El día de hoy volaron 2 aviones a Pereira, uno a Buenaventura, uno a Quibdó”, explicó.

FIAT, Jeep y RAM habilitan puntos de acopio para recibir ayudas por el terremoto en Colombia
FIAT, Jeep y RAM habilitan puntos de acopio para recibir ayudas por el terremoto en Colombia

La estrategia consiste en responder a las necesidades que reportan directamente los centros asistenciales. Esto permite que los vuelos no se conviertan simplemente en un traslado general de ayudas, sino en una operación logística enfocada en los elementos que realmente hacen falta en cada hospital.

“Tenemos un grupo de pilotos voluntarios que ponen su tiempo, sus aviones, al servicio de estas misiones. Despegamos desde el Aeroclub de Colombia en Guaymaral y pues llegamos a estos territorios. Los médicos que estamos transportando saben exactamente a qué lugar van a llegar, están previamente coordinados con los hospitales, y los insumos que llevamos también responden a las necesidades que nos han enviado. Entonces, a las que nos han enviado desde el Hospital San Francisco en Quibdó”, añadió.

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La Patrulla Aérea Civil Colombiana continuará ajustando sus vuelos de acuerdo con las necesidades que reporten los territorios. La organización también mantiene abierta la posibilidad de sumar nuevos voluntarios y aliados a esta respuesta humanitaria.

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Las personas interesadas en conocer las opciones para apoyar como voluntarios, profesionales de la salud, pilotos o aliados pueden consultar la información oficial en www.patrullaaerea.org.

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