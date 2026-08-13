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Cómo ayudar a Pereira durante la emergencia: estas son las necesidades prioritarias

El llamado también apunta al mediano y largo plazo, pues las consecuencias de la emergencia podrían extenderse durante semanas o meses.

Terremoto en Pereira
Terremoto en Pereira
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

En medio de la emergencia que atraviesa Pereira, la solidaridad de diferentes regiones del país se ha convertido en un respaldo fundamental. Sin embargo, Puestos por Pereira, iniciativa que trabaja directamente en territorio y articula esfuerzos con actores locales, hizo un llamado a coordinar la ayuda para evitar que lleguen recursos o personas que no correspondan a las necesidades actuales.

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La organización, conformada por jóvenes líderes de distintos sectores y profesiones, trabaja con empresas, profesionales, organizaciones y equipos vinculados a la atención de la emergencia para identificar las prioridades de la ciudad.

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¿Qué necesita Pereira durante la emergencia?

Entre los elementos que actualmente se requieren están torres de iluminación o luminarias, plantas eléctricas sin combustible, linternas de cabeza con pilas y repuestos, cascos, botas y alimentos no perecederos.

Estos recursos permitirán apoyar las labores que se desarrollan en territorio y contribuir a sostener la atención durante las próximas semanas.

Desde Puestos por Pereira también recalcan que ayudar no necesariamente significa desplazarse hasta la ciudad. Por el contrario, uno de los principales llamados es a evitar la llegada independiente de voluntarios civiles.

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Terremoto en Colombia
Foto: AFP

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Pereira no necesita más voluntarios civiles

Aunque la intención de quienes llegan desde otras regiones es colaborar, su presencia puede generar presión adicional sobre la logística de una ciudad que debe concentrar sus capacidades en los protocolos de emergencia, la atención de las personas afectadas y la coordinación de las labores.

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Actualmente, la necesidad profesional específica está enfocada en patólogos estructurales e ingenieros estructurales con experiencia en evaluación de edificaciones. Estos especialistas son fundamentales para determinar las condiciones de inmuebles que todavía no han podido ser revisados y reducir los riesgos asociados al ingreso a estructuras potencialmente comprometidas.

Las necesidades pueden cambiar

Puestos por Pereira advierte que la emergencia evoluciona constantemente y que los requerimientos pueden cambiar en cuestión de horas. Por ello, recomienda consultar sus actualizaciones antes de realizar donaciones o movilizar recursos.

“Ayudar a Pereira significa escuchar lo que necesita, compartir información verificada y dirigir los recursos hacia donde realmente pueden hacer la diferencia”, señala la iniciativa.

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El llamado también apunta al mediano y largo plazo, pues las consecuencias de la emergencia podrían extenderse durante semanas o meses. La solidaridad, por tanto, será necesaria incluso cuando disminuya la atención mediática y comience la etapa de recuperación de las familias afectadas.

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