Gobierno plantea plan de vivienda en tres etapas para atender a familias afectadas por terremoto

El Gobierno nacional anunció un plan de vivienda en tres etapas para atender a las familias que perdieron sus casas o tuvieron afectaciones por el terremoto.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que la primera etapa se concentrará en la atención urgente. El Gobierno entregará subsidios de arriendo a quienes quedaron sin techo.

A esto se sumará el apoyo del sector privado, que aportará maquinaria amarilla para retirar escombros y materiales de construcción que serán canalizados a través de alcaldías y gobernaciones.

Desde la próxima semana, además, equipos de profesionales coordinados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo llegarán a los territorios para establecer cuáles viviendas pueden ser reparadas y cuáles deberán ser demolidas y reconstruidas.



Con ese diagnóstico comenzará la segunda etapa, que estará enfocada en mejoramientos y nuevas soluciones de vivienda mediante recursos aportados por el Gobierno nacional, los entes territoriales y las empresas privadas. La estrategia también prevé la participación de la banca, con tasas más bajas, las aseguradoras y las cajas de compensación.

La tercera fase estará dirigida a la reconstrucción integral de los municipios con mayores daños. Según el ministro, incluirá subsidios para adquisición de vivienda, programas de mejoramiento y proyectos de renovación urbana.

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Por ahora, el Gobierno no tiene una cifra estimada de cuánto costará todo el plan. Beltrán aseguró que sostendrán reuniones con el Ministerio de Hacienda para determinar los recursos disponibles y definir la financiación junto con gobernaciones, alcaldías y el sector privado.

"Estamos literalmente administrando las ollas raspadas, estamos literalmente administrando lo que dejaron, y nos toca con la articulación de la empresa privada, la articulación de los entes territoriales y los recursos que la nación pueda encontrar en este proceso" dijo.