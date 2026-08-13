Cruz Roja revela qué necesitan los damnificados del terremoto: piden estos elementos

Tras el terremoto que afectó a varias poblaciones de Colombia, la Cruz Roja activó una campaña de donaciones para atender las necesidades de las comunidades damnificadas. La organización explicó que, además de alimentos, actualmente requiere elementos para alojamiento temporal e higiene personal que permitan a las personas afrontar la emergencia en mejores condiciones.

Sergio Rojas, jefe de Alianzas de la Cruz Roja en Bogotá, explicó en Recap Blu cuáles son los artículos prioritarios y cómo pueden contribuir los ciudadanos.

Cruz Roja pide kits de hábitat y elementos de higiene

De acuerdo con Rojas, entre los principales elementos requeridos están los denominados kits de hábitat, que incluyen colchonetas, frazadas, cobijas y sábanas. También se necesitan artículos de higiene personal como cepillos y crema dental, desodorantes, pañitos húmedos, máquinas de afeitar, pañales y toallas higiénicas.



“Constantemente, como tú lo mencionas, la Cruz Roja está constantemente alrededor de las personas más afectadas y las comunidades más vulnerables de Colombia. Y en esta ocasión, pues tras este sismo ocurrido pues en varias poblaciones de Colombia y los barrios afectados, hicimos y lanzamos esta campaña de donaciones en conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá”, afirmó Rojas.

Las donaciones pueden entregarse en la sede de la Cruz Roja ubicada en la carrera 24 con 73, en el barrio San Felipe, y en un punto habilitado en el estadio El Campín. Según el entrevistado, este último funciona las 24 horas, mientras que la sede de la carrera 24 recibe donaciones hasta entre las 9:00 y 10:00 de la noche.

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La organización solicita que los elementos entregados sean nuevos. Además, no recibe ropa usada ni medicamentos debido a la falta de trazabilidad de estos últimos.

También se necesitan voluntarios y materiales para embalaje

La Cruz Roja también abrió sus instalaciones para recibir voluntarios civiles de empresas, universidades, colegios y otras organizaciones, quienes pueden apoyar en la organización y traslado de las donaciones. El registro se realiza mediante un código QR disponible en sus canales oficiales.

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Rojas señaló además que se requieren cajas de cartón resistentes, marcadores y bolsas transparentes de alta resistencia para empacar kits que pueden pesar entre 13 y 14 kilos.

Más de 280 toneladas de ayudas ya fueron enviadas

Según Rojas, hasta el momento han salido más de 280 toneladas de elementos entre kits de hábitat, higiene y alimentación, con destino a Buenaventura, Cali, Quibdó y Pereira.

La Cruz Roja también recibe donaciones económicas desde $10.000 a través de su página web, recursos que, según el entrevistado, permiten cubrir necesidades logísticas y adquirir los elementos que hagan falta durante la emergencia.

Escuche la entrevista completa acá: