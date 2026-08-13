"Donald Trump no piensa en la soberanía de Colombia": exembajador de EE.UU.

La incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas abre una nueva etapa en la cooperación militar entre Bogotá y Washington, particularmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Decisión que tomó el Gobierno de Abelardo De La Espriella durante foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), que se desarrolla en Panamá.

“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el decimonoveno miembro (...) A través de El Tigre, Colombia ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes terroristas”, afirmó Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU.

Pero esta cooperación militar entre ambos países en realidad no es alguno nuevo, sino que antes se ha venido trabajando de manera conjunto en la lucha contra el narcotráfico, de hecho, desde los 80s se ha dado presencia norteamericana en territorio colombiano cuando la época de los carteles, sin embargo, en diálogo con Recap de Blu Radio, John Philly, exembajador de Estados Unidos en Panamá, puso especial énfasis en la soberanía colombiana y en la necesidad de que cualquier eventual despliegue operativo de tropas estadounidenses cuente con los mecanismos institucionales correspondientes.

"Yo diría, y estoy especulando porque no puedo hablar definitivamente por él, pero observando el comportamiento del presidente Trump, yo diría que no le importa un bledo la soberanía de otro país. Yo creo que a Pete Hegseth sí, porque Hegseth es muy, mucho más cuidadoso en su forma de hablar. Y él una y otra vez repite que están respetando la soberanía. Pero por favor, como dice, ya tenemos el ejemplo, no respetaron la soberanía. Y no quiere decir que es una mala cosa que Nicolás Maduro esté tras rejas", dijo.



Durante el Plan Colombia hubo numerosos uniformados estadounidenses en el país como parte de la cooperación, pero aclaró que su papel no consistía en abrir fuego, patrullar junto a soldados colombianos o participar directamente en los combates.

Donald Trump y Aberlado De La Espriella // Foto: AFP

Aunque cuestionó algunos aspectos de la estrategia estadounidense, Philly no rechazó la cooperación bilateral. Por el contrario, consideró que existe una oportunidad para que Colombia y Estados Unidos trabajen conjuntamente contra los grupos armados ilegales y las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Para el exembajador, Estados Unidos también debería concentrar recursos en reducir la demanda de drogas dentro de su propio territorio y en otros países consumidores. A su juicio, esa dimensión ha sido una de las principales debilidades de la estrategia antidrogas.

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"Colombia es el país que por su experiencia trabajando con los Estados Unidos, por su experiencia peleando en Irak en la coalición, el Ejército y la Armada, la Fuerza Aérea, pero los militares colombianos son al nivel de los americanos. Entonces puede ser, digamos, una nueva alianza, pero oye, otra vez solo en la, en el primer paso, la parte letal, la parte kinética", puntualizó.