El presidente De La Espriella "autorizó" operaciones militares con EEUU en Colombia: Pete Hegseth

En medio del foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), que se desarrolla en Panamá, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que Colombia se incorporará a esta iniciativa y aseguró que el gobierno de Abelardo De La Espriella solicitó a Estados Unidos realizar operaciones militares conjuntas contra el narcoterrorismo.

“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el decimonoveno miembro (...) A través de El Tigre, Colombia ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes terroristas”, afirmó Hegseth.

Sobre la política de Estados Unidos frente al narcotráfico, Hegseth aseguró que el presidente Donald Trump busca que los cárteles del hemisferio occidental sean tratados de la misma manera que organizaciones terroristas como el Estado Islámico. “Organizaciones terroristas designadas, el ISIS y Al Qaeda del hemisferio occidental, no son diferentes y deben ser tratadas como tales”, afirmó.

El secretario de Guerra también destacó una reducción en distintos indicadores relacionados con el narcotráfico y la seguridad en Estados Unidos. Según Hegseth, las sobredosis fatales por drogas y los flujos de fentanilo han disminuido, mientras que los cruces irregulares en la frontera suroeste y la tasa de homicidios en ciudades estadounidenses también han registrado caídas.



“Hemos visto reducciones récord en el movimiento de embarcaciones del narcotráfico por los principales corredores marítimos de nuestro hemisferio, incluida una reducción mínima del 65 % en el Caribe occidental, del 60 % en el Caribe oriental y de casi el 50 % en el Pacífico oriental, al norte y al sur de las islas Galápagos. Hemos puesto contra las cuerdas a los narcoterroristas en el ámbito marítimo”, afirmó Hegseth.

Por su parte, el senador estadounidense Bernie Moreno se refirió a la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia y a la lucha contra el narcotráfico. “Ese nuevo capítulo implica una dimensión totalmente diferente sobre cómo vamos a combatir el tráfico de drogas aquí. Colombia tiene una geografía única y esa nueva dirección debe desempeñar un papel protagónico. Pero ninguna estrategia tiene éxito sin abordar la producción y los corredores de tránsito que alimentan este veneno”, afirmó Moreno.

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Durante el encuentro, Hegseth también expresó su solidaridad con el pueblo colombiano por el terremoto del lunes y aseguró que Estados Unidos prepara ayuda de emergencia para el país. “El Departamento de Guerra, junto con el Departamento de Estado, está movilizando ayuda vital de emergencia para apoyar la contundente respuesta del Gobierno colombiano ante este trágico acontecimiento, tal como hicimos en Venezuela hace unas semanas”, afirmó.

Sin embargo, el funcionario estadounidense no entregó detalles sobre el monto de la ayuda ni precisó qué tipo de asistencia será enviada a Colombia.

