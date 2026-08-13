Esto pasará con el aeropuerto Matecaña en Pereira: ¿cuándo volverá a estar activo?

Uno de los puntos más afectados del terremoto de 7.4 en Pereira fue su aeropuerto Matecaña, que, según videos y foto, quedó con graves afectaciones en su infraestructura y cortó la salida y llegada de vuelos comerciales a la ciudad, dejando la pista de aterrizaje exclusivamente para ayudas humanitarias.

"Sí, desde el momento del temblor que se registró en el Eje Cafetero procedimos a hacer la revisión de nuestra pista. Fue revisada por técnicos la pista. El estudio de ellos indica que no tiene ninguna afectación, lo mismo que se hizo con la torre de control. Ya estamos haciendo los análisis también con nuestro edificio de pasajeros. De manera estructural no presenta ninguna dificultad. Las afectaciones que se presentaron en el edificio de pasajeros fue por un cielo falso que se tenía allí", explicó Luis Fernando Collazos, gerente del aeropuerto de Matecaña, en diálogo con Noticias Caracol.

Aeropuerto Pereira Foto: captura de pantalla

¿Qué pasará con el aeropuerto Matecaña tras terremoto?

De acuerdo con el gerente, el objetivo es que vuelva a operar en al menos 10 días y, por eso, trabajan de la mano con autoridades locales de la Alcaldía de Pereira, pero mientras tanto usan la pista para recibir ayuda humanitaria y vuelos internacionales de los países que se han sumado a ayudar en esta emergencia.

"Estamos trabajando para que con 200 personas del equipo de la alcaldía de Pereira retiremos todos los escombros, lo que es la maquinaria amarilla, todas las volquetas, para poder tener de nuevo el aeropuerto en funcionamiento. Vamos a iniciar por etapas. La parte menos afectada fue el área internacional. Entonces vamos a utilizar el área internacional de manera mixta para los vuelos domésticos y los vuelos internacionales cuando lo podamos abrir el aeropuerto, que esperamos que aproximadamente en unos 10 días podamos volver, volver a retomar la operación comercial", dijo el gerente.

