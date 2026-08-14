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Guillermo Reyes tras ser declarado insubsistente: "El 10 de agosto Cancillería recibió mi renuncia"

Guillermo Reyes fue uno de los cinco embajadores que fueron declarados insubsistentes por el Gobierno De La Espriella.

Guillermo Reyes
Guillermo Reyes.
Foto: Redes sociales
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

El embajador en Suecia, Guillermo Reyes, respondió a la decisión del Gobierno De La Espriella que lo declaró insubsistente.

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Reyes es embajador en Suecia y explicó que desde el pasado 6 de agosto presentó su renuncia, pero que el radicado del recibido por parte de la Cancillería llegó hasta el 10 de agosto.

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“En mi caso el día 6 de agosto del presente año envié por valija diplomática mi renuncia irrevocable al cargo de embajador ante el Reino de Suecia, la que según los soportes tanto de la empresa DHL, como de la correspondencia de la Cancillería Colombiana, fue recibida el lunes 10 de agosto, es decir, el primer día hábil siguiente a la posesión presidencial”, argumenta Reyes.

Es importante recordar que, según el Gobierno, la Cancillería tomó la decisión de declarar insubsistentes a cinco embajadores de Colombia en diferentes países que no habían presentado su renuncia.

Triste y lamentable que sea esta la forma en que se reconoce mi trabajo consagrado y dedicado a mi país, durante estos más de 33 meses de servicio diplomático y comercial, en los que no sólo no gocé de un día de vacaciones, sino que entregué lo mejor de mi para fortalecer y elevar al nivel de estratégicas las relaciones bilaterales entre Colombia y Suecia, con resultados absolutamente positivos, llenos de logros y oportunidades para mi país en material comercial, de inversiones y diplomáticás, pero que lamentablemente, por aquellos odios y resentimientos que caracterizan desde los albores de la independencia nuestra política pasa a un segundo plano”, agregó Reyes.

Carta de Guillermo Reyes tras ser declarado insubsistente

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En la lista están:

  • Guillermo Reyes, embajador en Suecia
  • Vilma Rocio Velásquez, embajadora en Haíti
  • Yennifer Parra, embajadora en Turquía
  • ⁠Juan Manuel Corzo, embajador en Paraguay
  • William Sidney Bush, embajador en Trinidad y Tobago
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