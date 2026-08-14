Cinco embajadores fueron declarados insubsistentes: no habían presentado renuncia

El presidente Abelardo De La Espriella decidió declarar insubsistentes a cinco embajadores que vienen del Gobierno Petro y no presentaron su renuncia protocolaria, un proceso que hacen dichos funcionarios para que la administración entrante pueda nombrar a sus embajadores.

En la lista están:



Guillermo Reyes, embajador en Suecia

embajador en Suecia Vilma Rocío Velásquez, embajadora en Haití

embajadora en Haití Yennifer Parra, embajadora en Turquía

embajadora en Turquía Juan Manuel Corzo, embajador en Paraguay

embajador en Paraguay William Sidney Bush, embajador en Trinidad y Tobago.

“Los decretos que formalizarán estas decisiones se encuentran en trámite. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará la transición en cada misión y garantizará la continuidad de la representación diplomática de Colombia”, señalan desde la Presidencia.

En las próximas horas se conocerán entonces los decretos firmados por el canciller, Omar Bula, oficializando esta decisión.

“Estos cambios hacen parte del ejercicio regular de las facultades presidenciales y responden al propósito de asegurar que la política exterior sea ejecutada con unidad, coherencia institucional y plena defensa de los intereses nacionales”, agregan desde la Presidencia.