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Cinco embajadores fueron declarados insubsistentes: no habían presentado renuncia

El Gobierno de Abelardo De La Espriella tomó la decisión para poder posesionar a sus embajadores.

presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.jpg
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.
Foto: EFE.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella decidió declarar insubsistentes a cinco embajadores que vienen del Gobierno Petro y no presentaron su renuncia protocolaria, un proceso que hacen dichos funcionarios para que la administración entrante pueda nombrar a sus embajadores.

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En la lista están:

  • Guillermo Reyes, embajador en Suecia
  • Vilma Rocío Velásquez, embajadora en Haití
  • Yennifer Parra, embajadora en Turquía
  • Juan Manuel Corzo, embajador en Paraguay
  • William Sidney Bush, embajador en Trinidad y Tobago.

“Los decretos que formalizarán estas decisiones se encuentran en trámite. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará la transición en cada misión y garantizará la continuidad de la representación diplomática de Colombia”, señalan desde la Presidencia.

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En las próximas horas se conocerán entonces los decretos firmados por el canciller, Omar Bula, oficializando esta decisión.

“Estos cambios hacen parte del ejercicio regular de las facultades presidenciales y responden al propósito de asegurar que la política exterior sea ejecutada con unidad, coherencia institucional y plena defensa de los intereses nacionales”, agregan desde la Presidencia.

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