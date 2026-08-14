“Pava (director UNGRD) fue quien certificó que no se necesitaban rescatistas internacionales”: Lara

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó en entrevista con Néstor Morales, en Mañanas BLU, que la decisión inicial de no solicitar rescatistas internacionales para atender la emergencia fue tomada por el entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava.

Según Lara, Pava, quien permaneció en el cargo hasta la llegada del nuevo director, David Santiago Tamayo, fue quien certificó mediante una comunicación oficial que Colombia no requería apoyo internacional para las labores de búsqueda y rescate.

“El doctor Pava, de Gustavo Petro, fue el que certificó en una carta que no necesitábamos ayuda de rescatistas internacionales. Y que lo agradecía”, afirmó el ministro.

La llegada de Tamayo a la dirección de la UNGRD se produjo con el cambio de Gobierno. Blu Radio había informado previamente que el geólogo David Santiago Tamayo asumiría la dirección de la entidad como parte del gabinete del presidente Abelardo De La Espriella.



Lara explica cómo se decide la llegada de rescatistas internacionales

El ministro explicó que la solicitud de ayuda internacional para una emergencia no depende directamente de la Cancillería, sino de las necesidades que sean determinadas por el Puesto de Mando Unificado (PMU), coordinado por la UNGRD.

“Para pedir rescatistas internacionales eso no lo hace el canciller motu proprio, no es iniciativa del canciller. El canciller es el vehículo para hacerlo”, explicó Lara.

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De acuerdo con su explicación, el PMU central reúne a diferentes entidades del Estado y está dirigido por la UNGRD. Desde allí se establece si son necesarios recursos adicionales para atender una emergencia.

“El que determina básicamente es el PMU, el PMU dirigido por la UNGRD, el PMU central que es de la UNGRD”, señaló. Lara agregó que, si el director de la UNGRD determina que se requiere apoyo internacional, esa solicitud pasa a la Cancillería para que se gestione con otros países.

“Si dice que se necesita, va a la Cancillería, el canciller con ese documento dice, miren, señores de afuera, señores de otros países, vengan y nos ayudan”, explicó. Por esa razón, el ministro sostuvo que, mientras Pava permaneció al frente de la entidad, la Cancillería no tenía una solicitud formal para gestionar la llegada de más equipos extranjeros.

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“Si el señor de la UNGRD, que era Pava, le dice al canciller que no, pues el canciller no puede ir a pedir por iniciativa propia ninguna ayuda internacional. Es decir, la iniciativa es del director de la UNGRD”, afirmó.

Nuevo director de la UNGRD autorizó ayuda internacional

Lara aseguró que, tras la llegada de Tamayo, la posición del Gobierno frente a la cooperación internacional cambió. “Tan pronto llegó el nuevo director de la UNGRD, el doctor Tamayo, lo primero que hizo por la mañana con el canciller fue certificar que se recibía ayuda internacional y llegaron rescatistas internacionales”, manifestó.

El ministro sostuvo que Colombia solicitó apoyo a tres países y explicó que la decisión estuvo relacionada con las necesidades identificadas en las zonas afectadas. “Se pidieron rescatistas de 3 países pues porque no se necesitan más”, dijo.

Lara también señaló que la llegada de equipos internacionales debe responder a las necesidades de las operaciones de búsqueda y rescate, debido a que un despliegue masivo podría generar dificultades logísticas. “Porque tampoco podemos recibir a 4000 rescatistas, porque ya recibirla, los 4000 rescatistas, se nos vuelve un problema adicional”, afirmó.

Según el ministro, el Gobierno recibió a los equipos que consideró necesarios y aseguró que las puertas para la cooperación internacional quedaron abiertas. “Recibieron básicamente los que necesitaban de manera responsable, pero sí se abrieron las puertas a los rescatistas internacionales por parte de este gobierno”, señaló.

Labores del Ejército en Chocó por terremoto. Foto: Ejército Nacional.

Gobierno también cuenta con rescatistas colombianos

Durante la entrevista, Lara indicó que Colombia dispone de personal especializado para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate. Como ejemplo, mencionó que alrededor de 160 rescatistas permanecieron disponibles en Quibdó después de que terminaran las labores que tenían asignadas en esa ciudad. “En Quibdó quedaron 160 rescatistas pues cesantes, de brazos cruzados, pues porque ya no había nada más que buscar ni rescatar”, explicó.

Según Lara, ese personal podría ser trasladado a las zonas donde todavía se desarrollan operaciones de búsqueda y rescate, entre ellas Cali, Pereira y Dosquebradas.

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Sin embargo, el ministro aseguró que los mandatarios locales le han informado al Gobierno que cuentan con suficientes equipos de rescate para atender las operaciones: “Nos dicen tanto la gobernadora como el alcalde, los alcaldes de estas ciudades, que hay suficientes rescatistas”, afirmó.

¿Qué dice la carta de Javier Pava?

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Lara cuestiona el uso político de la emergencia

El ministro también fue consultado sobre las críticas al Gobierno por la gestión de la ayuda internacional y respondió cuestionando el uso político de la emergencia.

“Viendo a ver cómo hacen política con esta tragedia, eso es política carroñera, francamente. Ya dejémosla”, manifestó. Lara añadió que fue citado al Congreso para explicar la actuación del Gobierno frente a la emergencia y aseguró que allí responderá por las decisiones tomadas.

“El martes nos citaron al Congreso, hemos sido citados, fui citado al Congreso para que expliquemos esta situación”, dijo. El funcionario diferenció esa discusión de las labores que actualmente adelanta el Gobierno para atender la emergencia.“Allá con mucho gusto se atiende el frente político, pero pues aquí estamos atendiendo el frente humanitario”, afirmó.

Como contexto sobre la gestión de Javier Pava en la UNGRD, Blu Radio también ha informado sobre decisiones adoptadas por la entidad durante el cierre del Gobierno anterior, entre ellas la declaratoria de situación de desastre nacional por riesgo asociado al fenómeno de El Niño. La gestión de Javier Pava en la UNGRD

Además, la Procuraduría abrió en julio una investigación disciplinaria contra exdirectivos de la UNGRD por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato para atender una emergencia asociada al fenómeno de La Niña de 2022. Investigación de la Procuraduría a exdirectivos de la UNGRD

