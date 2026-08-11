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Rodrigo Lara es designado como director (e) de la UNP

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, será el director encargado de la Unidad Nacional de Protección.

Rodrigo Lara es designado como director (e) de la UNP.
Rodrigo Lara es designado como director (e) de la UNP. Foto cuenta de X @MinInterior.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, será el director encargado de la Unidad Nacional de Protección, la entidad encargada de prestar la seguridad a quienes se encuentran en riesgo por sus actividades.

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"Encargar a partir de la fecha, al señor Rodrigo Lara Restrepo, quien se desempeña como ministro del Interior, en el empleo de Director General código 0015, grado 24 de la Unidad Nacional de Protección - UNP, sin desvincularse de las funciones del empleo del cual es titular", señala el decreto firmado por el presidente De La Espriella.

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Unidad Nacional de Protección (UNP).
Foto: UNP.

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Es importante recordar que el presidente De La Espriella anunció hace algunos días que el director de la UNP sería Didier Blanco. Este nombramiento generó polémica por las publicaciones de Blanco en redes, en las cuales cuestionaba al Centro Democrático y al expresidente Petro.

"Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del Ministerio del Interior comunicar el contenido de este decreto al señor Javier Francisco Rodríguez Moreno (funcionario actualmente encargado de la dirección de la UNP) y al señor Rodrigo Lara Restrepo", agrega el decreto firmado por De la Espriella.

Es importante recordar que el 7 de agosto el ministro Lara, una vez se posesionó, asumió la presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM, una instancia importante para que la UNP tome decisiones sobre la asignación de esquemas de seguridad.

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