De La Espriella anuncia alivio en servicios públicos para afectados por terremoto en Risaralda

El presidente Abelardo De La Espriella está en Pereira, haciendo un recorrido por las zonas afectadas tras el terremoto. En una declaración a los medios de comunicación anunció que el Gobierno implementará un alivio en los servicios públicos para las personas que se vieron afectadas en Risaralda por esta situación.

“Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia”, dijo el presidente.

Seguimos recorriendo las zonas afectadas y trabajando sin descanso por los colombianos.



En Pereira, evaluamos la situación y coordinamos todas las capacidades del Estado para responder con rapidez y contundencia a las comunidades afectadas.



Estamos en el territorio, al frente… pic.twitter.com/eYUBFd33Ht — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 11, 2026

El presidente también irá este martes a Manizales y a Armenia

“A mí se me arrugaba el corazón cuando pasaba por el centro de Pereira y veía todos esos negocios destruidos. Tenemos que, señora viceministra que está aquí, hacer lo que sea necesario en el marco de la ley, que nos autoriza, para que esas personas afectadas tengan un alivio en cuanto al pago de esos servicios públicos, todos los servicios públicos, por tres meses”, dijo De La Espriella.



Subsidio al arriendo

“Estamos en este momento estructurando el programa de subsidio al arriendo para las personas que perdieron su vivienda. Necesitamos hacer ese censo, caracterizar, para proceder de conformidad y entregarle a esas personas un subsidio para que se puedan mudar y posteriormente entraremos a las reparaciones de las casas”, agregó el presidente De la Espriella.