Presidente De La Espriella cancela agenda en La Guajira y Bogotá para atender emergencia

El presidente Abelardo De La Espriella canceló su agenda en Bogotá de este lunes debido a la emergencia que se presentó por el sismo que se sintió en horas de la mañana.

De la Espriella tenía previstas algunas reuniones en el Palacio de San Carlos; sin embargo, fueron canceladas, pues el presidente lideró la sala de crisis en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

#AEstaHora I Desde la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD, inicia el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, presidido por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para analizar las afectaciones ocasionadas por el sismo registrado en la mañana de este lunes… pic.twitter.com/5BbLyTWNyy — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 10, 2026

Adicionalmente, desde la Presidencia informaron que la agenda en La Guajira, prevista para el 12 y 13 de agosto, queda suspendida.

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“La decisión responde a la prioridad del mandatario de mantener bajo su liderazgo la respuesta institucional frente a la emergencia y garantizar que las entidades del Estado concentren sus capacidades en atender a los damnificados, evaluar las afectaciones y brindar soluciones oportunas a las familias y comunidades que atraviesan esta situación", dijo su equipo de trabajo.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

En ese sentido agregaron que "el presidente continuará haciendo seguimiento directo a las acciones desplegadas por el Gobierno Nacional desde el Puesto de Mando Unificado y junto con las autoridades responsables de la gestión del riesgo”.