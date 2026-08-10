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Blu Radio  / Política  / Presidente De La Espriella cancela agenda en La Guajira y Bogotá para atender emergencia

Presidente De La Espriella cancela agenda en La Guajira y Bogotá para atender emergencia

Este lunes, el presidente Abelardo De La Espriella tenía previstas unas reuniones en Bogotá y el miércoles y jueves iba a La Guajira.

Abelardo de la Espriella.
Abelardo De La Espriella. Foto UNGRD.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella canceló su agenda en Bogotá de este lunes debido a la emergencia que se presentó por el sismo que se sintió en horas de la mañana.

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De la Espriella tenía previstas algunas reuniones en el Palacio de San Carlos; sin embargo, fueron canceladas, pues el presidente lideró la sala de crisis en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Adicionalmente, desde la Presidencia informaron que la agenda en La Guajira, prevista para el 12 y 13 de agosto, queda suspendida.

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“La decisión responde a la prioridad del mandatario de mantener bajo su liderazgo la respuesta institucional frente a la emergencia y garantizar que las entidades del Estado concentren sus capacidades en atender a los damnificados, evaluar las afectaciones y brindar soluciones oportunas a las familias y comunidades que atraviesan esta situación", dijo su equipo de trabajo.

En ese sentido agregaron que "el presidente continuará haciendo seguimiento directo a las acciones desplegadas por el Gobierno Nacional desde el Puesto de Mando Unificado y junto con las autoridades responsables de la gestión del riesgo”.

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