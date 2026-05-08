Buscan a adulto mayor por presunto abuso sexual contra una perrita en Chaparral, Tolima

Un caso que ha generado rechazo e indignación en el sur del Tolima encendió las alertas de las autoridades. A través de redes sociales y organizaciones animalistas, se conoció la denuncia de un presunto abuso sexual contra una canina en el municipio de Chaparral, lo que activó de inmediato la respuesta institucional.

El secretario de Interior del Tolima, Ricardo Suárez, detalló que la alerta llegó por medio de colectivos defensores de animales y plataformas digitales. “La Secretaría del Interior recibió una denuncia de un caso de abuso sexual en contra de una canina en el municipio de Chaparral. Inmediatamente activamos todo este proceso de articulación interinstitucional”, explicó.

Como parte de esa reacción inmediata, la perrita llamada Estrella fue trasladada hasta Ibagué, donde recibió atención especializada. Según Suárez, “gracias al doctor Diego Echeverri fue atendida en el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima. Allí recibió toda la atención completa y se le realizaron los exámenes correspondientes”.

El funcionario agregó que el centro médico deberá emitir un dictamen pericial clave para el avance del proceso judicial. “La clínica tendrá que rendir un dictamen dirigido a la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de impulsar la denuncia para dar con el paradero del responsable, quien al parecer sería una persona de la tercera edad”, precisó.



Mientras tanto, Estrella permanece bajo observación médica y, una vez se recupere, será dada en adopción.

Desde la Secretaría de Interior reiteraron su rechazo contundente frente a cualquier forma de maltrato animal y aseguraron que mantendrán la disposición permanente para atender denuncias y proteger el bienestar de los animales en el departamento.