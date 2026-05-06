Tensión en Tolima: atacaron al Ejército y quemaron patrulla en operativo minero

En medio de una creciente tensión en el corregimiento de Santiago Pérez, zona rural del municipio de Ataco, departamento del Tolima, se registraron graves alteraciones de orden público durante una operación militar adelantada contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Según denunciaron habitantes del sector, los hechos ocurrieron en medio de procedimientos realizados por tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía, situación que generó enfrentamientos con algunos civiles dedicados a actividades de minería en la zona.

Horas después de conocerse los primeros reportes ciudadanos, el Ejército Nacional emitió un comunicado oficial rechazando lo sucedido y entregando detalles de la situación presentada en este corregimiento del sur del Tolima.

De acuerdo con la institución, la operación era adelantada por soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, adscritos a la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, en acciones orientadas a combatir la explotación ilícita de minerales.



En el pronunciamiento oficial, el Ejército aseguró que, durante el desarrollo del operativo, “algunos civiles agredieron con piedras a las tropas” y posteriormente incendiaron un vehículo tipo NPR de la Policía Nacional, hechos que habrían puesto en riesgo la integridad de los uniformados.

La institución rechazó los actos violentos y señaló que este tipo de acciones afectan el desarrollo de operaciones destinadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y garantizar la seguridad en las comunidades.