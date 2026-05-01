Capturan en Santander a hombre señalado de atroz feminicidio ocurrido en Tolima en 2019

En un operativo liderado por uniformados de la SIJIN, la Policía del Departamento de Santander logró la captura de un hombre que era buscado intensamente por las autoridades judiciales bajo cargos de feminicidio.

Cae en Santander feminicida que habría asesinado de manera atroz a su pareja sentimental en Tolima. Además, es investigado por el presunto abuso sexual de su hijastra de 12 años. El coronel Néstor Arévalo comandante de Policía del departamento, habló del caso. #VocesySonidos pic.twitter.com/GdxEtANCrr — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 1, 2026

La detención se llevó a cabo en el barrio El Centro del municipio de Cimitarra, lugar donde el presunto criminal intentaba ocultarse de la justicia.

Los hechos que se le imputan se remontan a marzo de 2019, en la zona rural del municipio de Palocabildo, Tolima. Según el reporte oficial, la víctima fue su compañera sentimental, Angie Liseth Hernández, una mujer de 29 años.



El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, detalló la sevicia del ataque "este individuo propinó una fuerte golpiza a su compañera y posteriormente la asfixió con una soga. Tras cometer el crimen, sepultó a la señora en una fosa de poca profundidad, donde fue hallada días después".

A pesar de la gravedad del feminicidio, el sujeto logró evadir a las autoridades durante casi siete años, desplazándose por diferentes regiones del país para evitar su captura.

Sin embargo, el rastro de violencia no termina con el homicidio; la Policía confirmó que el capturado también es investigado por el abuso sexual de su hijastra de 12 años, hechos ocurridos presuntamente en el mismo entorno familiar.

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Tras hacerse efectiva la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación, el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien determinó dictar medida de aseguramiento en centro carcelario debido a la peligrosidad que representa para la sociedad.

El coronol hizo un llamado a los habitantes a confiar en las autoridades competentes, que trabajan de manera articulada en no dar tregua a la violencia de género ni al maltrato infantil.

"Seguimos trabajando para que ningún homicida o persona que genere hechos de violencia contra nuestros niños, niñas y mujeres permanezca en libertad", enfatizó.