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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cuerpo de víctima de feminicidio en Palmira estuvo oculto durante tres días en una vivienda

Cuerpo de víctima de feminicidio en Palmira estuvo oculto durante tres días en una vivienda

Los restos de la víctima fueron encontrados por los bomberos cuando atendieron un incendio en el predio ubicado en el barrio Coronado, envueltos en sábanas y casi calcinados.

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