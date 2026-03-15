Cuerpo de víctima de feminicidio en Palmira estuvo oculto durante tres días en una vivienda

Persiste la indignación en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, por la muerte de Valentina Villegas, la mujer de 29 años de edad, quien fue asesinada por su pareja sentimental, y cuyo cuerpo casi termina incinerado cuando este hombre provocó un incendio.

Las autoridades confirmaron que los restos de Valentina llevaban en una habitación varios días, y solo fueron encontrados por los bomberos cuando atendieron un incendio en esta vivienda ubicada en el barrio Coronado, envueltos en sábanas y casi calcinados.

"Presuntamente la víctima fue asesinada tres días atrás y, después de una conflagración, de un siniestro, es encontrado el cuerpo sin vida. Estaremos atentos al desarrollo penal para conocer la verdad de los hechos y hacerle un acompañamiento a la familia de la mujer", señaló el personero de Palmira, William Espinoza.

Lo que indican las autoridades es que el agresor en estos momentos está detenido; a pesar de intentar quitarse la vida, fue él quien habría avisado a las autoridades sobre el incendio, confesando finalmente que él le quitó la vida a Valentina.



"En el marco del procedimiento fue capturada una persona en flagrancia, quien presuntamente estaría vinculada con estos hechos y quien era la pareja sentimental de la víctima. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad judicial competente para el proceso correspondiente", aseguró el teniente coronel Edison Aux Mora, comandante encargado del distrito especial de Policía Palmira.