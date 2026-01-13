En vivo
Pacífico  / Un muerto y un herido dejó ataque armado a las afueras de Medicina Legal en Palmira, Valle

Un muerto y un herido dejó ataque armado a las afueras de Medicina Legal en Palmira, Valle

Las víctimas iban a recoger el cuerpo de una mujer asesinada un día antes en Villagorgona, cuando hombres armados les dispararon.

