Este es el pronunciamiento de restaurante en Palmira donde una niña murió al caer de un caballo

Las autoridades en Palmira, Valle del Cauca, continúan adelantando las investigaciones para esclarecer la muerte de una pequeña niña de cuatro años, quien sufrió un aparatoso accidente al caer de un caballo, mientras se encontraba junto a su familia, en un reconocido restaurante campestre del corregimiento de Rozo.

Los hechos ocurrieron este fin de semana durante un recorrido, el animal se alteró y su cuidador perdió el control, hecho que provocó la caída de la menor, quien sufrió varias pisadas por parte del caballo

Recientemente, el restaurante La Tinaja emitió un comunicado solidarizándose con la familia de la pequeña y lamentando lo sucedido. En el documento señala, además, que "desde el primer momento el establecimiento ha colaborado de manera plena y transparente con las autoridades encargadas de adelantar la investigación, reiterando su disposición para esclarecer los hechos".

En ese mismo texto, el restaurante le pidió a la comunidad en general respeto, comprensión y sensibilidad por la familia que está atravesando la pérdida y prudencia al referirse al caso.



Por su parte, el personero de Palmira, William Espinosa está pidiendo a las autoridades una verificación del establecimiento, para cerciorarse de que este realmente estuviera cumpliendo con condiciones de seguridad adecuadas para este tipo de actividades.

"Invitamos a los establecimientos a aumentar los controles minimizando así el riesgo de accidentes o situaciones como esa, y también pedimos a la secretaría de Gobierno a verificar la aplicación de estos requisitos este tipo de eventos", señaló el personero.