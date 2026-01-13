Petro acepta no manejar la diplomacia por redes: congresista tras reunión de comisión asesora

Sobre las 3:30 de la tarde comenzó en la Casa de Nariño una reunión que se extendió por más de cuatro horas y finalizó hacia las 8 de la noche. El encuentro giró en torno a la situación política de Venezuela y el manejo de la relación de Colombia con Estados Unidos.

Entre los asistentes estuvo el expresidente Juan Manuel Santos, quien antes de ingresar dejó clara su postura sobre la necesidad de una transición democrática en el vecino país.

Hay que darle espacio a la oposición para una transición y para que el país regrese a la democracia con legitimidad. Reconociendo los resultados de las elecciones pasadas o convocando a elecciones en los próximos 30 días. Es difícil entender que a un presidente ilegítimo se le reemplace por su vicepresidenta ilegítima Afirmó.

Reunión de exmandatarios de Colombia con el presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia - Ovidio González

Cabe mencionar que todos los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad. La reunión comenzó con la intervención del presidente Gustavo Petro, seguida por la canciller Rosa Villavicencio, y luego tomaron la palabra expresidentes y congresistas. Uno de ellos fue el senador de Cambio Radical José Luis Pérez.



Tuvimos una reunión franca y abierta con el presidente Petro y se le reclamó que no intentara seguir manejando las relaciones exteriores de Colombia (y menos con Estados Unidos) a través de redes sociales. Existen mecanismos diplomáticos y a eso se le llamó. El presidente lo recibió con tranquilidad y lo aceptó Dijo el senador.

La representante Carolina Arbeláez, también presente en el encuentro, insistió en que las posiciones personales no deben trasladarse a las relaciones bilaterales y destacó que el tono de la conversación fue propositivo entre todas las partes.