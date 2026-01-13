En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ¿Qué se habló con el presidente Petro en reunión de comisión asesora de relaciones exteriores?

¿Qué se habló con el presidente Petro en reunión de comisión asesora de relaciones exteriores?

Más de cuatro horas duró la reunión con el jefe de Estado, en la que también estuvieron congresistas y expresidentes de Colombia.

Reunión de exmandatarios de Colombia con el presidente Gustavo Petro
Reunión de exmandatarios de Colombia con el presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia - Ovidio González
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad