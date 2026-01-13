Mientras que, producto de la vacancia judicial, la Corte Constitucional inició hasta este martes 13 de enero de 2026 el estudio del decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno declara el estado de emergencia económica y social, el debate de este decreto sigue estancado en el Congreso de la República.

Aunque desde sectores de oposición se buscó adelantar un debate de control político a todos los ministros el pasado 29 de diciembre en la plenaria del Senado, ningún integrante del gabinete se hizo presente, argumentando que se debía permitir responder el cuestionario de 26 preguntas, con fecha límite del 31 de diciembre.

Sin embargo, según datos entregados por la Secretaría del Senado a BLU Radio, el pasado 31 de diciembre, 13 de los 17 ministerios presentaron una solicitud de prórroga para entregar la respuesta a este cuestionario, argumentando en varios oficios la necesidad de terminar de compilar la información por parte de las distintas dependencias del gabinete nacional.

Gobierno dilata en el Congreso el debate del decreto de emergencia económica

Pero llama la atención que el pasado 9 de enero, 10 de los 17 ministerios solicitaron nuevamente una prórroga para responder dicho cuestionario, lo que retrasa aún más la posibilidad de llevar a cabo el debate de control político.



El senador de Cambio Radical y citante del debate, Carlos Fernando Motoa, criticó esta dilación por parte del Gobierno y recordó que, luego de que no se pudiera realizar el control político al decreto el 29 de diciembre, presentó una solicitud a la mesa directiva del Senado para convocar nuevamente a la plenaria de forma extraordinaria, solicitud en la que insistió este martes 13 de enero.

“El control político no es un ‘favor’ que el Gobierno Nacional le hace al @SenadoGovCo, es una OBLIGACIÓN que continúa eludiendo (de diferentes maneras). Por eso, vengo insistiendo en la necesidad de realizar el debate por la declaratoria de la inconstitucional e INCONVENIENTE emergencia económica... porque no puede ser que estén manejando impuestos vía decreto sin rendir cuentas ni ofrecer ningún tipo de explicación”, señaló Motoa en su cuenta de X el pasado 5 de enero.

El senador y cabeza de lista de Cambio Radical aseguró que, ante estas dilaciones, presentará ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra todos los ministros del gabinete por no responder en el tiempo que establece la ley.