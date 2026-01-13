En vivo
Gobierno dilata en el Congreso el debate del decreto de emergencia económica

Gobierno dilata en el Congreso el debate del decreto de emergencia económica

Mediante varias solicitudes de prórroga por parte del gabinete ministerial, el Gobierno no ha respondido el cuestionario con el que se busca expliquen los motivos para declarar el estado de excepción luego del hundimiento del proyecto de ley de financiamiento.

