Hija de Yeison Jiménez se pronuncia con emotivo mensaje tras muerte del artista

El cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, falleció tras un siniestro aéreo ocurrido en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, durante la tarde de este sábado 10 de enero.

El artista era reconocido por su profunda entrega a su familia. Era hijo de Jaime Jiménez Aristizábal y Luz Mery Galeano, y padre de tres menores. Su compañera sentimental, Sonia Restrepo, madre de sus hijos, mantuvo una relación con el cantante durante varios años.

Sus hijos eran Camila, la mayor, de aproximadamente 15 años, quien aunque era su hijastra, Yeison consideraba como su propia hija; Thaliana, de unos 7 años; y Santiago, el menor, nacido en 2024, quien apenas comenzaba a compartir sus primeros momentos junto a su padre.

Fue Camila quien protagonizó uno de los momentos más conmovedores en redes sociales tras conocerse la noticia del fallecimiento del artista. En un comentario escribió: “Te amo papá, no sabes cuánto me parte ver tus videos y que no estés aquí”.



A este mensaje se sumó el pronunciamiento de la hermana del cantante, Heidy Jiménez, quien a través de sus historias de Instagram pidió respeto por el duelo familiar: “Por favor no llamar, es un momento doloroso. Muchas gracias por los mensajes de apoyo”.

De acuerdo con la información oficial, las muertes registradas fueron producto de un accidente aéreo. La Aeronáutica Civil informó que la aeronave transportaba seis ocupantes, entre ellos el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, y que había presentado un plan de vuelo con destino a la ciudad de Medellín.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro. Asimismo, se confirmó que en la avioneta se movilizaban:

