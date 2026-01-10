La música popular colombiana está de luto tras el trágico accidente aéreo ocurrido en la tarde del sábado 10 de enero de 2026, en el que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez junto a otras cinco personas.

El siniestro se registró cuando una aeronave Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, se precipitó a tierra en una zona rural del departamento de Boyacá, entre los municipios de Paipa y Duitama, específicamente en el sector de Romita, pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Paipa.

Yeison Jiménez, cantante de música popular Ig: yeison_jimenez

De acuerdo con la información confirmada por la Aeronáutica Civil y la Gobernación de Boyacá, en el avión viajaban seis personas, todas fallecidas en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como el cantante Yeison Jiménez; el piloto de la aeronave, capitán Hernando Torres; y cuatro integrantes de su equipo de trabajo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Tras confirmarse la noticia, la hermana del artista, Heidy Jiménez, envió un mensaje a sus seguidores donde pide prundencia en estos duros momentos. "Por favor no llamar, es un momento doloroso. Muchas gracias por los mensajes de apoyo", escribió.



Hermana de Yeison Jiménez se pronuncia tras confirmarse la muerte del artista: "Doloroso"

Según los reportes oficiales, la aeronave tenía como destino el departamento de Antioquia, donde el artista caldense tenía prevista una presentación en el municipio de Marinilla esa misma noche. Horas antes del accidente, Jiménez había cumplido compromisos artísticos en Santander.

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, contaba con una trayectoria artística de más de una década y era considerado una de las figuras más representativas de la música popular en Colombia.