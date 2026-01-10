Yeison Jiménez: cantantes colombianos se pronuncian tras la muerte del artista

La música popular colombiana, así como el mundo del entretenimiento, está de luto tras confirmarse el fallecimiento del ícono popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo luego de que la avioneta en la que viajaba desde Paipa, Boyacá, colisionara. El artista se dirigía hacia el departamento de Antioquia para presentarse este sábado 10 de enero en el municipio de Marinilla.

Según lo confirmado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama, la aeronave involucrada es una Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, la cual colisionó contra una finca ubicada en la vereda Romitas, sector Marengo, en jurisdicción de Paipa.

Ante la sorpresiva noticia, varios artistas del ámbito musical y del entretenimiento colombiano reaccionaron al fallecimiento de quien se había convertido en uno de los referentes más importantes de la música popular en el país.



Artistas reaccionan a la muerte de Yeison Jiménez

Uno de los primeros en pronunciarse fue Martín Elías Jr., hijo del también fallecido cantante de vallenato Martín Elías. “Tengo el corazón roto y el alma en tristeza, mis cercanos saben lo mucho que te admiraba, eres uno de mis cantantes favoritos”, escribió, mensaje que acompañó con emojis de caras llenas de lágrimas.

Otro de los referentes musicales del país, Jessi Uribe, se despidió de Jiménez a través de un video en el que ora y rinde homenaje al artista, cantando y colocándose el sombrero en su honor. “Te vas como un gigante de la música”, expresó sobre el cantante de Manzanares.



Una de las despedidas más sentidas fue la de Pipe Bueno, artista del mismo género y con quien compartió escenario y una relación cercana. “Todavía no logro procesar esta noticia… pero decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños”, escribió.

Publicidad

Por su parte, una de las leyendas del género popular, el Charrito Negro, publicó en su cuenta de Instagram: “Hoy queda un silencio difícil de explicar. Se va una voz que marcó a su público, un talento que dejó huella y un ser humano que siempre llevó la música popular con orgullo y pasión”.

Otra de las publicaciones que más sentimiento generó fue la de Jhon Alex Castaño, quien compartió un video junto a Yeison Jiménez en sus inicios, cuando aún buscaban un camino dentro de la escena musical. “Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”, escribió.

Publicidad

Luis Alberto Posada se despide entre lágrimas

Una de las reacciones más inesperadas fue la de Luis Alberto Posada, con quien habría tenido diferencias artísticas y procesos legales en el pasado. Pese a ello, el cantante envió un mensaje de condolencias a la familia y a los seguidores de Yeison Jiménez, dejando de lado cualquier diferencia.