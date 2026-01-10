En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Yeison Jiménez: cantantes colombianos se pronuncian tras la muerte del artista

Yeison Jiménez: cantantes colombianos se pronuncian tras la muerte del artista

Colombia está de luto tras confirmarse el fallecimiento del ícono popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo luego de que la avioneta en la que viajaba desde Paipa, Boyacá, colisionara.

