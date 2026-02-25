Puente de El Triunfo en Moniquirá se desplomó: dejó seis heridos

La tarde del 25 de febrero ocurrió un lamentable suceso en la provincia de Ricaurte: durante la instalación del puente metálico El Triunfo, entre Moniquirá y San José de Pare, la estructura colapsó y dejó varias personas lesionadas. La emergencia activó de inmediato a los organismos de socorro.

De acuerdo con los primeros reportes, seis personas resultaron heridas tras el desplome, aunque por fortuna no se reportaron casos de gravedad. La mayoría de los afectados eran obreros que trabajaban en la instalación de la placa de concreto, fase que se adelantaba cuando ocurrió el colapso.



Gobernación de Boyacá envió equipo tras colapso

En un comunicado oficial, la Gobernación informó que “un equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura ya se desplaza hacia el lugar para evaluar la situación”. Adicionalmente, señalaron que “la estructura metálica del puente ya se encontraba instalada y actualmente se adelantaba el proceso de fundición del concreto para la placa”.

Ante el suceso, el Cuerpo de Bomberos de Boyacá reveló que enviaron dos máquinas de ataque rápido, cinco unidades desde Moniquirá, cinco unidades desde Barbosa y una ambulancia para apoyar la atención en la zona.



Los seis lesionados fueron trasladados por la comunidad a centros asistenciales cercanos. El alcalde de Moniquirá señaló que “afortunadamente, seis personas resultaron lesionadas, pero no de gravedad”, y explicó que presentaron golpes.



Autoridades investigan desplome del puente

La obra, de 34 metros de longitud, contaba con una inversión de 2.800 millones de pesos, de los cuales 500 millones fueron aportados por la Alcaldía y el resto por la Gobernación. El proyecto hace parte de la estrategia departamental “Así va la obra”, enfocada en el seguimiento de proyectos viales.

Por su parte, la Alcaldía indicó que los hechos son materia de investigación y que “se adelantan las visitas técnicas correspondientes para esclarecer lo sucedido”. A su vez, la Gobernación anunció que se realizará “un estudio riguroso de las causas para comunicar a la ciudadanía”.

De esta manera, entre las hipótesis que se estudian están posibles fallas en la construcción, condiciones climáticas al momento de la instalación, así como aspectos técnicos relacionados con la fase de concreto.

Cabe recordar que el puente buscaba restablecer la conectividad afectada desde hace más de tres años, cuando una creciente del río provocó el colapso de la estructura anterior. Ahora la prioridad es atender a los heridos y esclarecer qué ocurrió con la obra que dejó seis lesionados.