La hija menor de Yeison Jiménez había sentido su muerte tiempo antes del accidente: "Me voy a morir"

Un accidente aéreo ocurrido el pasado sábado 10 de enero de 2026 dejó seis personas muertas tras la caída de una avioneta en una zona rural del departamento de Boyacá, entre los municipios de Paipa y Duitama. La aeronave, que cubría la ruta hacia Medellín, se incendió tras el impacto y quedó completamente calcinada. Ninguno de sus ocupantes sobrevivió.

Entre las víctimas se encontraba el cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, cuya muerte generó múltiples reacciones en el sector artístico y entre sus seguidores en todo el país.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó este martes 13 de enero que concluyó los procedimientos técnicocientíficos correspondientes al caso. Según la entidad, fue posible lograr la identificación plena de los seis cuerpos que ingresaron a sus instalaciones tras el siniestro.

Medicina Legal entrega información sobre accidente de avioneta de Yeison Jiménez

Las personas fallecidas fueron identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Alberto Marín, Fernando Torres Rojas, Waisman David Mora Bejarano, Jefferson Osorio Vásquez y Yeison Orlando Jiménez Galeano. Una vez finalizadas las diligencias forenses, Medicina Legal realizó la entrega oficial de los cuerpos a sus familiares, con lo que dio por terminada su intervención directa en el proceso.



La entidad también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que las labores se desarrollaron bajo criterios de celeridad y rigor técnico. En paralelo, las autoridades aeronáuticas continúan con la investigación para establecer las causas del accidente.

En medio de la conmoción, usuarios en redes sociales han revivido un video en el que el artista habla junto a Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra. En dicha entrevista, el cantante se refirió a algunos presentimientos relacionados con la muerte.

Dijo que: “Taliana un día me hizo un show por el teléfono. Yo estaba en la finca, no sé qué le pasó. Yo pensé que me iba a morir, yo dije: '¿será que me va a pasar algo?’, porque mi hija, con cinco años, me llama la mamá y me dice: ‘Necesito que hables con Taliana, está llorando, que necesita de su papá’”, señaló al referirse a su hija menor.

“Me dice: ‘Papá, es que yo no me puedo quedar sin ti’. ¿Cómo así, mi amor? Yo voy a estar ahí siempre para ti, esta semana llego a la casa. ‘No, papá, es que tú no entiendes, es que esto es muy difícil, es que me haces mucha falta’. Me dice: ‘Papá, yo no sé qué haría si tú no estás’, con cinco añitos”, aseguró que le dijo su pequeña.

“Yo empiezo a llorar en el carro y digo: ‘¿Será que se está despidiendo de mí? ¿Será que me va a pasar algo?’. Llegué, abracé a mi hija y le dije: ‘¿Qué pasó, hija?’. Me dice: ‘No, papá, es que me estabas haciendo mucha falta ayer y sentí que te ibas a ir’”, afirmó Jiménez sobre lo que le dijo su hija.

Sobre la muerte, el artista expresó: “Yo decía: ‘me voy a morir’. Lo que la niña me está diciendo es raro y un hijo es un enfoque totalmente diferente de la vida. Ya tú, este cuerpo que uno tiene, si tú dices: ‘sí, me toca entregarlo’, me quemo porque no le pase nada a ella”.

Por ahora, la entrega de los cuerpos se da mientras se ultiman detalles para un homenaje público y gratuito en el Movistar Arena de Bogotá este miércoles 14 de enero, donde sobre las 12:00 pm del mediodía se dará la apertura de las puertas.