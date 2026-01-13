En vivo
La hija menor de Yeison Jiménez había sentido su muerte tiempo antes del accidente: "Me voy a morir"

Las personas fallecidas fueron identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Alberto Marín, Fernando Torres Rojas, Waisman David Mora Bejarano, Jefferson Osorio Vásquez y Yeison Jiménez Galeano.

La hija menor de Yeison Jiménez había sentido su muerte tiempo atrás del accidente: "Me voy a morir"
Foto: Instagram
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

