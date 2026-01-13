Accidente avioneta Yeison Jiménez: Medicina Legal entregó los cuerpos de los demás fallecidos

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este martes que ya fueron entregados a sus familiares los cuerpos de todas las víctimas del accidente de la avioneta en la que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez, siniestro ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Con este procedimiento, la entidad dio por concluida su intervención en el caso.

De acuerdo con el comunicado, Medicina Legal informó que culminaron los procedimientos técnico-científicos y médico-legales, logrando la plena identificación de los seis cuerpos que ingresaron a la entidad tras la tragedia aérea. Posteriormente, todos fueron entregados a sus familias en coordinación con las autoridades competentes.

Las personas fallecidas en el accidente fueron identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Alberto Marín, Fernando Torres Rojas, Waisman David Mora Bejarano, Jefferson Osorio Vásquez y Yeison Orlando Jiménez Galeano. El instituto también expresó un mensaje de condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, reiterando su compromiso de actuar con celeridad y diligencia en este tipo de casos.

Medicina Legal entrega información sobre accidente de avioneta de Yeison Jiménez

Cuándo fue el accidente de Yeison Jiménez

El 10 de enero del 2026 será una de las fechas más tristes para la música colombiana, pues este siniestro enlutó al país y cobró la vida del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, Caldas, y considerado uno de los principales exponentes del género en la última década. La avioneta, que tenía como destino la ciudad de Medellín, se accidentó en una zona rural de Boyacá y quedó completamente calcinada, según confirmaron las autoridades aeronáuticas.



Esta es la foto de cada una de las victimas del accidente en Paipa donde murió Yeison Jiménez

La Aeronáutica Civil lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seguidores del artista, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación. Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas del accidente, el país despide a una figura clave de la música regional colombiana y acompaña el duelo de las familias de las demás víctimas de esta tragedia aérea.

