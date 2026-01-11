En vivo
Blu Radio  / Nación  / Nuevo video muestra cómo fue el accidente de la avioneta donde murió Yeison Jiménez en Boyacá

Nuevo video muestra cómo fue el accidente de la avioneta donde murió Yeison Jiménez en Boyacá

La aeronave, propiedad del propio Yeison Jiménez, terminó completamente calcinada tras el impacto en Paipa, Boyacá. En el siniestro fallecieron seis personas.

Nuevo video muestra cómo fue el accidente de la avioneta donde murió Yeison Jiménez en Boyacá
Nuevo video muestra cómo fue el accidente de la avioneta donde murió Yeison Jiménez en Boyacá
Foto: Blu Radio / redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

