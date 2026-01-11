Nuevo video muestra cómo fue el accidente de la avioneta donde murió Yeison Jiménez en Boyacá

Un video se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación por el accidente aéreo que causó la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y de otras cinco personas, la tarde de este sábado en el departamento de Boyacá.

Las imágenes, a las que tuvo acceso Blu Radio, muestran el momento exacto en el que la avioneta, matrícula N325FA, despega del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín y se precipita a tierra cerca de una milla después de haber iniciado el vuelo. La cámara que registró el hecho presenta un desfase de 17 minutos en su reloj, un detalle que será tenido en cuenta por los investigadores.

La aeronave, propiedad del propio artista, terminó completamente calcinada tras el impacto. En el siniestro fallecieron seis personas, entre ellas Yeison Jiménez, de 34 años; su mánager Jefferson Osorio; el fotógrafo de su equipo Weisman Mora; y el piloto de la aeronave.

Accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez Foto: suministrada

Mientras los cuerpos son trasladados a Medicina Legal en Bogotá, la muerte del artista ha generado una amplia reacción en el país. Figuras públicas como Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, así como artistas como Carlos Vives, Luis Alfono y Silvestre Dangond, expresaron mensajes de condolencia y solidaridad.



Jiménez se dirigía a una presentación programada en Marinilla, Antioquia, a la que nunca llegó. Yeison, intérprete de éxitos como Aventurero, había construido una de las carreras más sólidas de la música popular colombiana, pasando de trabajar en Corabastos a proyectarse en escenarios de talla nacional como El Campín.

Este es el video

En Manzanares, Caldas, su municipio natal, las autoridades decretaron tres días de duelo, con banderas a media asta, en honor al artista que se convirtió en símbolo de superación y perseverancia para miles de seguidores.

Publicidad

La investigación continúa y el análisis de los videos será determinante para esclarecer qué ocurrió en los minutos previos al despegue de la aeronave.