"Dio una vuelta como buscando la pista otra vez": testigo de accidente de Yeison Jiménez

En entrevista con Blu Radio, un testigo relató los momentos previos al accidente aéreo en el que falleció el artista Yeison Jiménez junto a cinco integrantes de su equipo. Se trata de Euris Geldardo Mier López, capataz de una finca ubicada en la vereda La Helida, a aproximadamente un kilómetro del aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, quien presenció el despegue y la posterior caída de la aeronave.

El sujeto se preparaba para iniciar labores de ordeño en la finca en la cual trabaja, cuando observó el despegue de la avioneta desde la pista. “Yo veo que se va levantando (…) cuando de repente la avioneta comenzó a fallar, se le apagó, se le apagó”, afirmó. Según su testimonio, la aeronave ya se encontraba en el aire cuando presentó las fallas.

El testigo aseguró que el piloto intentó maniobrar para regresar a la pista. “Cuando se apagó, ella giró, dio una vuelta como buscando la autopista otra vez para aterrizar”, explicó. Sin embargo, en seguida la aeronave colisionó contra el suelo y se produjo el incendio. De acuerdo con el encargado de la finca, los vecinos reaccionaron de inmediato llamando a los organismos de acción comunal para alertar al cuerpo de bomberos y a la Policía Nacional.

Cantante Yeison Jiménez. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Euris Mier señaló que horas después se conoció que la aeronave pertenecía al artista. “Eso fue como a las seis de la tarde, cuando pasaron el comunicado de que la aeronave pertenecía a Yeison Jiménez”, afirmó. Inicialmente la comunidad aledaña pensó que se trataba únicamente de un accidente aéreo, sin conocer la identidad de los ocupantes.



Finalmente, el testigo indicó que las investigaciones continúan y que no se ha acercado nuevamente al lugar del siniestro, mientras las autoridades adelantan las diligencias correspondientes en la zona donde ocurrió el accidente.

Video del testigo: