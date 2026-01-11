Así fue el momento en que la familia de Yeison Jiménez llega al lugar del accidente tras su muerte

La música popular colombiana está de luto tras confirmarse la muerte del cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero de 2026 en zona rural del sector de Romita, entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

El artista, de 34 años, se desplazaba en una avioneta de matrícula N325FA que había despegado minutos antes del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, cuando por causas que aún son materia de investigación se precipitó a tierra. En el siniestro fallecieron todos los ocupantes de la aeronave.

Además de Yeison Jiménez, en el vuelo viajaban el capitán de la aeronave y cuatro integrantes de su equipo de trabajo: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weisman Mora, quienes acompañaban al cantante tras una presentación realizada horas antes en el municipio de Málaga, Santander.

Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes. La Aeronáutica Civil y los organismos de socorro atendieron la emergencia y adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.



En un video que se ha hecho viral en redes sociales se puede ver cuando presuntamente llegan al lugar del accidente familiares de las víctimas, entre ellas Sonia Restrepo, esposa del cantante, rodeada de otras dos personas.

Según confirmaron fuentes a Caracol Telvisión, se trataba de la esposa y hermana del intérprete. En el video también s epuede escuchar cunado alguien dice “mucha fuerza”.

#LoUltimo 🕊Este es el momento en que Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, llega al lugar del accidente donde falleció el reconocido cantante de música popular. pic.twitter.com/kwK0uRW3rZ — Santander Se Conecta (@SanSeConecta) January 11, 2026

La muerte de Jiménez se produce en un momento clave de su carrera artística. Durante la Feria de Cali 2025, el cantante había anunciado su intención de hacer una pausa en los escenarios al cumplir 35 años en 2026, tras más de dos décadas de trayectoria en la música popular.

Nacido en Manzanares, Caldas, Yeison Jiménez no solo fue reconocido por su impacto en la escena musical, sino también por su labor social a través de la Fundación Trébol, con la que impulsó proyectos educativos y de mejoramiento de vivienda para comunidades vulnerables, trabajo que le valió la Medalla Santiago de Cali en 2024.

La tragedia ha generado múltiples reacciones en el país. La Gobernación de Boyacá decretó duelo departamental, mientras artistas, seguidores y autoridades locales han expresado mensajes de solidaridad. Este domingo 11 de enero, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a Medicina Legal en Bogotá para los respectivos procesos de identificación.