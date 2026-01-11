En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / VIDEO: así fue el momento en que los cuerpos de Yeison Jiménez y su equipo llegaron a Bogotá

VIDEO: así fue el momento en que los cuerpos de Yeison Jiménez y su equipo llegaron a Bogotá

Los cuerpos de las víctimas del accidente donde murió Yeison Jiménez llegaron este domingo 11 de enero de 2026 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá.

Publicidad

Publicidad

Publicidad