VIDEO: así fue el momento en que los cuerpos de Yeison Jiménez y su equipo llegaron a Bogotá

La carrera del cantante de música popular Yeison Jiménez atravesaba uno de sus momentos más relevantes. En diciembre pasado, durante la Feria de Cali 2025, el artista había anunciado públicamente su intención de tomar un descanso al cumplir 35 años en 2026, tras una agenda marcada por presentaciones continuas en distintas regiones del país.

Luego de cumplir con un concierto en Málaga, Santander, Jiménez se desplazaba hacia Antioquia para continuar con su gira. Para ello, el sábado 10 de enero de 2026 abordó una avioneta con matrícula N325FA en el aeropuerto de Paipa, Boyacá, con destino a Medellín.

El accidente ocurrió pocos minutos después del despegue, cuando la aeronave se precipitó en el sector rural de Romita, entre los municipios de Paipa y Duitama. Testigos en la zona señalaron que tras el impacto se registraron explosiones provocadas por el combustible, lo que retrasó el ingreso de los equipos de emergencia. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

En el siniestro perdieron la vida el cantante Yeison Jiménez, el capitán de la aeronave, Hernando Torres, y cuatro integrantes de su equipo de trabajo: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weisman Mora.



Los cuerpos de las víctimas llegaron este domingo 11 de enero de 2026 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bogotá. Así lo confirmó el cantante Ciro Quiñónez a través de sus redes sociales, donde compartió una historia acompañando el traslado de los cuerpos.

En la publicación, el cantante de música popular escribió: "Esto es una pesadilla. Aquí vamos mis muchachos acompañándolos hasta el último día".

Los cuerpos de las seis víctimas, que dejó el accidente aéreo en Paipa, ya se encuentran en Medicina Legal, en la ciudad de Bogotá.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/XqBKAmqUHV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 11, 2026

#Bogotá | Momento en el que llegan los cuerpos de los ocupantes de la avioneta que se accidentó este sábado en #Paipa y en el que también viajaba el cantautor Yeison Jiménez, para que las autoridades sigan con el proceso de identificación y protocolos forenses. pic.twitter.com/LH0OO6v3Zu — Tuiteros Boyacá Col (@TuiterosBoyaca) January 11, 2026

De manera paralela, en el municipio de Marinilla, Antioquia, cientos de seguidores aguardaban la presentación del artista en las fiestas de La Vaca en la Torre. La noticia del fallecimiento fue comunicada al público desde la tarima por el alcalde Julio César Serna, cerca de las 7:00 de la noche, lo que dio paso a un acto de homenaje por parte de los asistentes.

Ante la magnitud del hecho, la Gobernación de Boyacá decretó duelo departamental, mientras que el equipo del artista agradeció las múltiples manifestaciones de solidaridad recibidas desde distintos sectores del país, destacando el legado artístico y personal que deja Yeison Jiménez en la música popular colombiana.