Habla testigo del accidente donde murió Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá

La tragedia sacudió al mundo del entretenimiento el sábado 10 de enero de 2026, tras confirmarse el accidente de una aeronave en el sector de Romita, zona rural ubicada entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

En el siniestro perdió la vida el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, quien se desplazaba en una avioneta con matrícula N325FA, que había despegado minutos antes del aeropuerto de Paipa con destino a Medellín.

De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente no dejó sobrevivientes y cobró la vida de seis personas, entre ellas el piloto y varios integrantes del equipo de trabajo del artista. Las autoridades aeronáuticas y la Gobernación de Boyacá confirmaron que, además de Jiménez, fallecieron el capitán Hernando Torres, quien estaba a cargo de la aeronave, y los colaboradores Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Redes sociales del artista

En diálogo con Noticias Caracol, Maximiliano Panqueba, trabajador de una finca cercana al lugar del siniestro, relató cómo ocurrieron los hechos. Según explicó, la avioneta acababa de despegar. "Nosotros lo que vimos fue que la avioneta desplegaba del aeropuerto, no que llegaba. Nosotros somos los administradores aquí de la finca y vivimos contra la finca donde cayó la avioneta", señaló.



El testigo aseguró que, tras realizar la curva habitual de salida, la aeronave comenzó a presentar fallas. "Hizo la curva que hacen habitualmente para salir, cuando al parecer uno de los motores falló, comenzó a sonar y a perder estabilidad y se vino", relató.

Panqueba añadió que, junto a otros trabajadores, intentaron acercarse al lugar, pero las explosiones provocadas por el combustible lo impidieron. "Nosotros veníamos llegando y comenzaron a a ocurrir las explosiones del combustible. Nadie se acercó", dijo.

Finalmente, el hombre describió la llegada de los organismos de socorro y las autoridades. . "Hicieron presencia, comenzaron a apagar el fuego, pero hasta este momento - hace aproximadamente hora y media que ocurrió el accidente - no se ha visto ningún cuerpo. No se ha visto nada porque eso está todo allá entre los hierros retorcidos", afirmó.

Publicidad

Entre tanto, la Aeronáutica Civil avanza en las investigaciones técnicas para establecer las causas exactas del accidente, mientras que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, decretó duelo departamental en honor a las víctimas del siniestro.