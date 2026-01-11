En vivo
Habla testigo del accidente donde murió Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá

Maximiliano Panqueba, trabajador de una finca cercana al lugar del siniestro donde murió Yeison Jiménez, relató cómo ocurrieron los hechos. Según explicó, la avioneta acababa de despegar.

