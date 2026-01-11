Tras la muerte de Yeison Jiménez, otro cantante de música popular sufrió un aparatoso accidente

Colombia no termina de superar el luto tras la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, cuando un nuevo accidente volvió a generar preocupación entre los seguidores del género musical.

Se trata de Sebastián Ayala, quien confirmó que se encuentra fuera de peligro luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito, ocurrido pocas horas después del fallecimiento de Yeison Jiménez. El hecho se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales.

El siniestro habría ocurrido en la mañana del domingo 11 de enero de 2026, en la Transversal del Carare, vía que comunica a Landázuri, Santander, con San Juanito, Meta.



¿Qué pasó con Sebastián Ayala?

Según confirmó el propio artista, el accidente se produjo luego de que un bus de servicio público sacara de la vía al vehículo en el que se movilizaba junto a su equipo de trabajo.

El cantante explicó que, tras lo ocurrido, se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del automotor involucrado, que al parecer pertenecería a la empresa Brasilia. En el video publicado, Ayala relató: “Nos accidentamos y, por la gloria y gracia de Dios, estamos bien. Un bus nos sacó de la vía; estamos recopilando información para dar con el paradero del bus de servicio público vinculado a la empresa Brasilia. Gracias a Dios estamos bien. Tenemos dos personas de mi equipo de trabajo hospitalizadas. Gloria a Dios, solo daños materiales”.

Si bien Sebastián Ayala aseguró que su estado de salud es estable y que no presenta lesiones de gravedad, confirmó que dos integrantes de su equipo, quienes viajaban en el vehículo, permanecen hospitalizados y bajo observación médica.

El accidente generó sorpresa, especialmente porque ocurrió un día después del fallecimiento de Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo junto a miembros de su equipo de trabajo.



Santander con alta tasa de accidentalidad

El mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito de Santander, señaló que en los últimos días se han registrado múltiples accidentes en las vías del departamento, asociados a las fuertes lluvias y a la imprudencia de algunos conductores.

“Se nos han presentado varios siniestros en las vías del departamento por las lluvias y la imprudencia vial. La Seccional de Tránsito ha dispuesto toda su logística, y el caso del cantante en la vía Landázuri–Cimitarra corresponde precisamente a un hecho de imprudencia en la conducción”, indicó el oficial, quien además hizo un llamado a los conductores a mantener un comportamiento responsable en las carreteras.

