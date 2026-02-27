En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobernación de Antioquia inició la pavimentación de 634 kilómetros de vías en 29 corredores

Gobernación de Antioquia inició la pavimentación de 634 kilómetros de vías en 29 corredores

Para estos arreglos se hará una inversión histórica de 882.000 millones de pesos y se generará 10.000 empleos generados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad