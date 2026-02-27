Gobernación de Antioquia inició la pavimentación de 634 kilómetros de vías en 29 corredores

La Gobernación de Antioquia puso en marcha el proyecto de pavimentación de 634 kilómetros de vías secundarias y terciarias distribuidas en 29 corredores estratégicos del departamento, mismos que desafortunadamente se ha visto gravemente afectados por las lluvias de las últimas semanas.

La inversión asciende a 882.000 millones de pesos y beneficiará de manera directa a 42 municipios en todas las subregiones. Además, se informó que se logró la gestión de los recursos ante la Asamblea Departamental, mismos que ya están en caja para empezar las obras.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien explicó que el departamento recibió 4.967 kilómetros de vías a su cargo, de los cuales solo 2.249 kilómetros estaba. pavimentados, por lo que se priorizó los tramos más críticos.

"Empezamos a priorizar corredores, a costear cuánto valía, y una vez estuvimos claro eso, fuimos a la Asamblea Departamental. Ellos nos autorizaron 882 mil millones de pesos para este proyecto, y por eso es que nosotros ya estamos interviniendo mil kilómetros de esas vías secundarias", aseguró el mandatario.



La subregión de Urabá será la más impactada, con 120,65 kilómetros a intervenir, seguida por el Norte con 117,25 kilómetros y el Oriente con 99,22 kilómetros. También habrá trabajos en Occidente, Suroeste, Magdalena Medio, Nordeste y Bajo Cauca.

Las obras iniciaron con estudios topográficos, análisis de suelos y ensayos de laboratorio, etapas técnicas fundamentales antes de la pavimentación definitiva que también contará con el mejoramiento en conectividad y seguridad vial.