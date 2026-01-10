Yeison Jiménez: el “milagro” que contó antes del accidente que terminó en tragedia

El mundo de la música popular colombiana está en luto tras confirmarse que el cantante Yeison Jiménez murió el sábado 10 de enero de 2026 en un trágico accidente aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá. Las autoridades y medios locales informaron que el artista, de 34 años de edad, viajaba a bordo de una avioneta que se precipitó al suelo mientras emprendía un vuelo con destino a Medellín para un compromiso musical, y lamentablemente no sobrevivió al siniestro, junto con otros cinco ocupantes de la aeronave.

La avioneta, con matrícula N325FA, intentó despegar en la tarde de este sábado cuando, según videos difundidos en redes, no logró tomar altura suficiente y terminó cayendo metros más adelante en un terreno entre Paipa y Duitama. Equipos del cuerpo de bomberos y la Policía Nacional llegaron rápidamente al sitio, pero confirmaron que no hubo sobrevivientes entre los seis pasajeros, incluido Jiménez.

Los ocupantes de la aeronave estaban relacionados con el entorno profesional del artista, y algunos de ellos eran miembros de su equipo de trabajo musical. El accidente ocurrió horas después de que el cantante ofreció un concierto en Santander, en la noche del 9 de enero, en el Estadio Municipal de Málaga.

Accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez Foto: suministrada

Los sueños premonitorios de Yeison Jiménez que hoy estremecen a sus seguidores

La muerte de Jiménez toma un matiz aún más estremecedor debido a relatos que él mismo compartió hace semanas en entrevistas y programas de entretenimiento sobre sueños premonitorios relacionados con accidentes aéreos. En diciembre de 2025, el artista confesó en el programa 'Se Dice de Mí' que tuvo hasta tres sueños en los que visualizaba un accidente aéreo similar al ocurrido, en los cuales intentaba advertir al piloto de fallas antes de subirse a una aeronave.

Según relató en esa ocasión, en sus sueños veía cómo la aeronave enfrentaba problemas técnicos y fallas en los motores, lo que generó una profunda angustia en él, especialmente al pensar que podía no llegar a conocer a su hijo por nacer. En uno de sus testimonios, Jiménez compartió que sintió que Dios le había enviado señales, aunque en ese momento no comprendió su significado.

Estas declaraciones han sido ampliamente comentadas en redes sociales tras su muerte, donde numerosos usuarios han señalado el carácter inquietante de aquella experiencia onírica que hoy se ha vuelto realidad en trágicas circunstancias.

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, se consolidó como una de las voces más representativas de la música popular en Colombia. Con una carrera que lo llevó a llenar escenarios importantes y a construir un repertorio de grandes éxitos, su legado musical incluye temas que resonaron con millones de oyentes en el país y en otras regiones donde el género popular tiene un amplio alcance.

A lo largo de su trayectoria, Jiménez también participó en programas de televisión, colaboró con otros artistas reconocidos e interpretó canciones que alcanzaron gran difusión en plataformas digitales y emisoras radiales.

El cantante de música popular, Yeison Jiménez, posando para una foto en concierto. Foto: yeison_jimenez en Instagram.

La confirmación de su muerte ha generado una fuerte repercusión en redes sociales, donde fanáticos, colegas del género y figuras del entretenimiento han expresado su conmoción y dolor ante la pérdida de uno de los intérpretes más queridos del momento. Comentarios en plataformas digitales recuerdan tanto sus éxitos musicales como aquella entrevista en la que habló de sueños inquietantes, lo que ha añadido un elemento de reflexión sobre el destino y la fragilidad de la vida.

Mientras se esperan declaraciones oficiales de las autoridades aeronáuticas sobre las causas precisas del accidente, la música popular colombiana está de luto con la partida de Yeison Jiménez, cuyo nombre quedará grabado tanto en sus composiciones como en la memoria de miles de fanáticos que lo acompañaron en su recorrido artístico.