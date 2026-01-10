El último post de Yeison Jiménez: presagió su muerte y envió sentido mensaje a sus fans

El mundo de la música popular está de luto. En horas de la tarde de este sábado 10 de enero se registró un accidente aéreo en zona rural de Paipa, Boyacá, de acuerdo con las autoridades, el siniestro ocurrió en la vereda Romita y a bordo iba el cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien falleció a causa del accidente.

En medio del duelo, sus fans recordaron la última publicación en Instagram, la cual fue hecha por el cantante cinco horas antes de fallecer en el accidente.

El cantante de música popular, de 34 años de edad, venía de la Feria de Manizales, y tenía planeada entre sus próximas presentaciones una nueva fecha en el estadio El Campín de Bogotá, donde se iba a presentar el 28 de marzo de 2026.



Último post de Yeison Jiménez, presagió su muerte

En su cuenta oficial de Instagram, Yeison Jiménez hizo publicó un post, cinco horas antes de morir, en el que se le ve en tarima cantando mientras sostiene lo que parece ser un poncho paisa, segundos después termina la canción.

En ese momento, inclinó la cabeza y puso sus manos como en agradeciéndole a Dios por estar allí.



El cantante de música popular, Yeison Jiménez, posando para una foto en concierto. Foto: yeison_jimenez en Instagram.

El mensaje que acompaña la publicación parece que presagia su propia muerte, pues menciona a Dios y lo que puede quitar. Este es el último mensaje que Yeison Jiménez envió a sus fans:

“Recuerden… si la carreta suena es porque va vacía”

Además, dentro del video se lee un texto que dice:

Siempre humilde porque lo que Dios da también lo puede quitar. Yeison Jiménez

Luego de conocerse el fallecimiento del cantante de música popular, sus seguidores comenzaron a dejar mensajes de despedida, estos son algunos de ellos:

