Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

El último post de Yeison Jiménez: presagió su muerte y envió sentido mensaje a sus fans

El último post de Yeison Jiménez: presagió su muerte y envió sentido mensaje a sus fans

En medio del duelo, sus fans recordaron la última publicación en Instagram, la cual fue hecha por el cantante cinco horas antes de fallecer en el accidente aéreo en Boyacá.

