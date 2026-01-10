De Qingdao a Bogotá: el cuarto tren del Metro ya está en el patio taller de Bosa

En la madrugada de este 10 de enero llegó al patio taller de Bosa el cuarto tren de la Línea 1 del Metro, una noticia que marca el inicio de una nueva etapa en el cronograma del megaproyecto y que confirma que, a partir de ahora, la ciudad recibirá un nuevo tren cada quince días, hasta octubre.

Así lo anunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien destacó que el arribo de este nuevo tren refuerza el ritmo de ejecución del proyecto y acerca a la capital a la meta de poner en operación la primera línea del Metro en marzo de 2028. El tren llegó a la ciudad luego de haber salido el pasado 3 de diciembre desde Qingdao, China.

“El Metro de Bogotá no para de avanzar: esta madrugada llegó a nuestra ciudad el cuarto tren de la Línea 1. Luego de salir el 3 de diciembre de Qingdao, China, el tren ya está en el patio taller de Bosa, donde pronto iniciará pruebas”, escribió el alcalde Galán en su cuenta de X.

Con este anuncio, ya son cuatro los trenes que se encuentran en Bogotá, tres de ellos actualmente en fase de pruebas en el patio taller de Bosa. El primero llegó el 11 de septiembre del año pasado, marcando un punto de inflexión en un proyecto que por décadas estuvo estancado.

Según informó la Empresa Metro de Bogotá (EMB), con corte al 31 de diciembre de 2025, la Línea 1 del Metro registra un avance general del 70,72 %, que incluye diez kilómetros de viaducto construido. Luego de la instalación del vano S503 el 3 de enero, se superaron los 10.025 metros de estructura elevada.

“Otro hito para el Metro de Bogotá: el 3 de enero llegamos a diez kilómetros de viaducto construido. Seguimos avanzando para garantizar que Bogotá tenga Metro”, señaló el alcalde Galán en ese momento.

Cada uno de los trenes que irá llegando a la ciudad será sometido a pruebas técnicas, operativas y de seguridad en el patio taller y, más adelante, sobre el viaducto, para garantizar su correcto funcionamiento en las condiciones reales de la ciudad.

Paralelo al avance de la Línea 1, el 30 de diciembre de 2025 la Empresa Metro de Bogotá publicó en el SECOP II el proyecto de pliego de condiciones para contratar la consultoría que evaluará los estudios de factibilidad de la extensión de la Línea 1 hasta la calle 100, sin que ello altere la puesta en marcha del metro en 2028.