De Qingdao a Bogotá: el cuarto tren del Metro ya está en el patio taller de Bosa

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que desde hoy, y hasta octubre, está programado que llegué a Bogotá un nuevo tren del metro cada quince días.

Bogotá recibe el cuarto tren del metro
x: @CarlosFGalan
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

