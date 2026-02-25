En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina
José Félix Lafaurie

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Honda suspende operaciones en oeste de México por ola de violencia: no hay fecha de reanudación

Honda suspende operaciones en oeste de México por ola de violencia: no hay fecha de reanudación

México es sede de fábricas de las principales empresas automotrices del mundo, como Honda, Ford, General Motors, BMW y Audi.

Publicidad

Publicidad

Publicidad