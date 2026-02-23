En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Así intimidaba alias 'El Mencho' a la policía en México; los llamaba por teléfono a amenazarlos

Así intimidaba alias 'El Mencho' a la policía en México; los llamaba por teléfono a amenazarlos

En medio del caos generado por su abatimiento, ha resurgido una grabación que revela la extrema soberbia y el poder de intimidación que el capo ejercía sobre las autoridades mexicanas a través de llamadas telefónicas directas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad