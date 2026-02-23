Así intimidaba alias 'El Mencho' a la policía en México; los llamaba por teléfono a amenazarlos

La reciente caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha conmocionado a México y América Latina, comparándose su relevancia con la muerte de Pablo Escobar en 1993.

En medio del caos generado por su abatimiento, ha resurgido una grabación que revela la extrema soberbia y el poder de intimidación que el capo ejercía sobre las autoridades mexicanas a través de llamadas telefónicas directas.



El audio de las amenazas: "Soy Mencho, güey"

Uno de los registros más impactantes que demuestra la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad ante el CJNG es una llamada dirigida a un capitán de la policía, identificado como "Delta Uno". En la grabación, se escucha a un hombre con voz autoritaria y cargada de insultos decir: "Mira bien hijo de tu puta madre, soy Mencho, güey. Relaja a tu puta gente... si no, te voy a partir tu madre".

Durante la conversación, 'El Mencho' demostró tener un nivel de inteligencia superior al de las propias autoridades, afirmando tener identificados a 30 efectivos y advirtiendo que, si no cesaban sus operativos, mataría incluso a sus perros. La respuesta del oficial, lejos de ser desafiante, fue de sumisión, aceptando las órdenes del criminal con un "Ya está, señor, ahorita los bajo", lo que evidencia el control territorial y psicológico que el narco mantenía en zonas como Jalisco.



La violencia recorre México tras la muerte de El Mencho en operativo con ayuda de EEUU

México enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras el abatimiento este domingo de uno de los capos más buscados, El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo con inteligencia de EE.UU., en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.

Violencia en México por muerte de alias El Mencho Foto: AFP

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, falleció cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco (oeste), realizado con apoyo de información proveniente de Estados Unidos, según informó la Defensa de México.



Violencia en México por muerte de El Mencho Foto: AFP

El operativo en esa zona rural derivó en un enfrentamiento armado en el que militares repelieron una agresión, con saldo de siete presuntos integrantes del CJNG muertos -incluido el propio líder-, dos detenidos y el aseguramiento de armamento de alto poder y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes, según el Ejército.