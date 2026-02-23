En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Nueva EPS
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Varias embajadas alertan a sus ciudadanos ante violencia por muerte de El Mencho en México

Varias embajadas alertan a sus ciudadanos ante violencia por muerte de El Mencho en México

La Embajada de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos permanecer en sus domicilios en amplias zonas, incluyendo Jalisco, Baja California, Quintana Roo y áreas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

Muerte-Mencho-Violencia-AFPPP.png
Violencia en México por muerte de El Mencho
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad