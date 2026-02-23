Habla alcalde de Tapalpa, el lugar donde cayó El Mencho: "No sabíamos que estaba aquí"

Luego del operativo encabezado por fuerzas del Ejército mexicano que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el alcalde de Tapalpa, Antonio Morales, aseguró que el municipio no tenía conocimiento de la presencia del capo en la zona.

En entrevista con el periodista Néstor Morales en Mañanas Blu, el alcalde subrayó que la localidad —de poco más de 20 mil habitantes y reconocida por su vocación turística— vive momentos de aparente calma, aunque bajo un ambiente de tensión tras los hechos que impactaron no solo a Jalisco, sino a otras entidades del país.

“Aquí en Tapalpa ya la situación está en aparente calma; se respira un ambiente tranquilo, pero un tanto tenso después de este operativo con fuerzas del Ejército mexicano”, declaró el alcalde, al referirse al despliegue que se realizó en la zona poniente del municipio, específicamente en el área conocida como el Country Club, a unos 15 kilómetros de la cabecera municipal.

Tapalpa, destino turístico en el centro de la noticia

Tapalpa es considerado uno de los destinos de montaña más importantes de México. Ubicado en la Sierra Occidental y a aproximadamente dos horas y media de Guadalajara, el municipio recibe miles de visitantes nacionales e internacionales cada semana.



En ese contexto, el alcalde Antonio Morales enfatizó que la naturaleza turística del lugar dificulta conocer la identidad de quienes arriban al municipio. “Recibimos miles de visitantes. Definitivamente no sabemos las personas que arriban aquí, que pernoctan, que se quedan a descansar. Desconocemos quiénes son las personas que de pronto vienen a visitarnos”, afirmó.

Sobre si “El Mencho” residía en Tapalpa o solo estaba de paso, el presidente municipal consideró que se trataba de una estancia temporal. “Son personajes que no radican de manera permanente en un lugar, sino que se están moviendo constantemente; seguramente este fin de semana estaba de paso descansando en algún lugar en el bosque”, puntualizó.

Efectos colaterales en Jalisco y otros estados

Tras la muerte del líder del CJNG, se registraron bloqueos, quema de vehículos y actos de violencia en distintos puntos de Jalisco y en al menos nueve estados del país, incluidos Michoacán, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas.

Morales reconoció que el impacto fue significativo: “Los efectos colaterales fueron muy complicados, con bloqueo con vehículos, quema de algunos negocios, mucha tensión por parte de la ciudadanía, pero en este momento creo que la parte más difícil ya ha quedado superada”.

El edil aceptó que la influencia del CJNG se extiende por diversas regiones del país. “Como en casi todo el país, lamentablemente, hay una influencia visible”, dijo, aunque sostuvo que en Tapalpa no se identificaba una presencia permanente o abierta del grupo criminal en las calles.

No, definitivamente no es así; ni siquiera se identifican este tipo de sujetos o de personas. Pasan desapercibidos afortunadamente agregó.

Seguridad y posible infiltración institucional

Uno de los cuestionamientos más sensibles giró en torno a la posible infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas. Sobre un audio que circuló en redes sociales, donde presuntamente “El Mencho” amenazaba a autoridades, el alcalde aclaró que correspondía a otro municipio.

Sin embargo, reconoció que un grupo criminal de tal magnitud puede intentar permear instituciones públicas. “Un grupo criminal tan importante como este seguramente permea en las instituciones públicas. Negarlo sería poco creíble”, sostuvo.

No obstante, aseguró que desde el inicio de su administración, en octubre de 2024, se han reforzado los controles internos. “He sido muy cuidadoso con el tema de las evaluaciones, capacitaciones y exámenes de control y confianza. Prácticamente todos los elementos cuentan con estos exámenes”, explicó, destacando que la prioridad es mantener a la policía municipal del lado de la ciudadanía.



Reacomodos y escenario incierto tras la caída de El Mencho

La muerte del líder del CJNG abre un periodo de incertidumbre en Jalisco y en las zonas donde el grupo criminal tiene presencia. Analistas advierten sobre posibles reacomodos internos y disputas por el control territorial.

El alcalde Morales no descartó un escenario complejo: “Estamos a la espera de que ocurran reacomodos dentro del grupo, y seguramente las reacciones van a ser un tanto hostiles, un tanto violentas”, anticipó.

Ante ello, señaló que el municipio se mantendrá atento a las indicaciones de las autoridades federales y estatales, al tiempo que buscará transmitir calma a la población. “Nosotros aquí atentos desde nuestro municipio para estar muy vigilantes de lo que pueda ocurrir. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es salir adelante, hacer nuestra vida normal y seguir buscando la forma de que nuestro municipio siga progresando”, concluyó.