Así fue la despedida de María Consuelo Araújo de la mesa de trabajo de Mañanas Blu

La mesa de trabajo de Mañanas Blu despidió hoy, 23 de febrero, a María Consuelo Araújo, quien cierra un ciclo para asumir un nuevo reto como presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

“Debo informar con un profundo dolor que hoy es el día de una despedida”, comenzó diciendo el director del programa, Néstor Morales. “Se va una compañera de trabajo, una amiga, una persona que ha estado hasta hoy en Mañanas Blu. Termina un ciclo de seis años. No es poco tiempo, pero la vida es de ciclos”.



“Gracias por la claridad y el humanismo”

Morales leyó al aire una carta escrita especialmente para ella, alejándose —según dijo— de los formatos impersonales. En sus palabras destacó la “claridad”, la “capacidad de análisis” y el “humanismo” que Araújo aportó a la mesa.

“Gracias por hablar sin estridencias, con firmeza y serenidad de quien tiene posiciones firmes, de quien no necesita gritar. Gracias por tu sonrisa, por llegar todos los días con 17 esferos de diferentes colores para subrayar las frases importantes de los entrevistados”, expresó. Recordó además que Araújo llegó al programa en plena pandemia, tras una reunión en una cafetería cercana, y que desde entonces la mesa de trabajo fue infinitamente mejor gracias a ella.

Inclusive los silencios, inclusive las miradas de regaño, de las cuales tomé nota, inclusive las observaciones juiciosas, todo eso en público y en privado, lo agradezco, te lo agradezco infinitamente. Así que gracias, María Consuelo, por estos 6 años. El sector privado en el que has trabajado tanto tiempo, se hace a una gran persona a un gran fichaje. Nosotros perdemos un panelista dijo Néstor Morales.

El director subrayó que, aunque no es periodista de formación, Araújo “se ganó lo más importante: el respeto de la audiencia y de sus compañeros”. Incluso evocó versos del maestro Rafael Escalona para describir la “herida muy honda” que deja su partida.



El aprendizaje y la gratitud de María Consuelo Araújo

Con la voz entrecortada, Araújo agradeció la invitación que recibió hace seis años: “La acogí con el temor que siempre caracteriza lo que uno arranca para aprender”, confesó.

Señaló que en el programa no solo aprendió aspectos técnicos de la radio, sino a “sintetizar ideas, escuchar y conectarse con la realidad de Colombia”. Destacó especialmente la posibilidad de confrontar posturas con respeto y convivencia, aun en medio de profundas diferencias ideológicas.

“Me volví sin duda en estos seis años una mejor persona gracias a ustedes”, afirmó, al agradecer a sus compañeros, al equipo técnico y a la audiencia. También expresó que se lleva “amistades para toda la vida”.

La mesa de trabajo de Mañanas Blu destacan su respeto y capacidad de conciliación

Las voces en la mesa coincidieron en un rasgo: el respeto. Héctor Riveros, amigo suyo desde hace 30 años, resaltó que cada intervención de Araújo era “una lección de argumentación”, en la que defendía sus convicciones sin descalificar a quien pensara distinto.

Otros panelistas la describieron como “la voz de la conciencia”, “mediadora profesional” y “arregladora de conflictos”. Recordaron cómo, pese a las diferencias ideológicas con algunos integrantes, logró tender puentes y construir amistad.

“Después de lo que ha dicho Néstor, es muy poco lo que debo agregar, pero gracias sobre todo por algo, porque en estos 6 años conseguí una amiga incondicional. Buen viento y buena mar, Conchis, aquí estamos esperándote si algún día quieres regresar”, dijo Aurelio Suárez.

Por su parte, Alberto Linero exaltó su identidad como “la mejor representación de la mujer caribe: alegre, inteligente, autónoma y preparada”. Incluso mencionó el elogio que en días recientes les hizo el cantante Carlos Vives, quien destacó la presencia vallenata en la mesa del programa.

En materia de género, Paola Ochoa lamentó la partida de quien consideró “la mejor interlocutora en temas de mujeres”, siempre atenta a las desigualdades y con una mirada clara sobre la perspectiva de género en Colombia y el mundo.

Nuevo reto en la infraestructura del país

El equipo coincidió en que el sector de la infraestructura gana una líder con capacidad de concertación y diálogo. Desde esta semana, Araújo asume la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, uno de los gremios más relevantes del país en materia de desarrollo y obras estratégicas.

Al cierre, Morales resumió lo que, para él, representa la panelista saliente: “Es la prueba viviente de que la dulzura y el carácter pueden convivir. Se va hoy la dulzura y el carácter”.

A continuación, el video de la despedida de María Consuelo Araújo.