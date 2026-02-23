Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia continúa captando la atención de miles de personas, y uno de los sorteos que mayor expectativa genera es el Dorado Mañana.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 23 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El Dorado Mañana ofrece un plan de premios que varía según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:
Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, conocida como serie complementaria, que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y aumenta el atractivo del juego para los participantes.
El Dorado Mañana se realiza en el siguiente horario:
Este cronograma facilita a los jugadores organizar sus apuestas y consultar los resultados de manera oportuna.
En caso de resultar ganador, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
El Dorado Mañana se mantiene entre los sorteos más consultados en Colombia debido a su transparencia, su frecuencia diaria y su completo plan de premios. Cada resultado representa una nueva oportunidad para los apostadores, quienes permanecen atentos a los números ganadores con la esperanza de convertirse en los próximos afortunados.