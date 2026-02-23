Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Día se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia. Con fuerte presencia en el Valle del Cauca, este sorteo cuenta con amplio reconocimiento entre los apostadores.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 23 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de opciones que ofrece. Estas modalidades están diseñadas para ajustarse a distintos presupuestos y estrategias de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la alternativa que mejor se adapte a su forma de jugar.
Las modalidades son:
Gracias a esta variedad, el juego ofrece alternativas tanto para quienes buscan premios mayores con apuestas más exigentes, como para quienes prefieren opciones más sencillas.
El valor de las apuestas es otro de los factores que explica la alta participación en este chance. El Chontico Día mantiene un rango de inversión accesible para diferentes tipos de jugadores:
Este margen permite que tanto quienes realizan apuestas pequeñas como quienes deciden invertir montos más altos puedan participar en igualdad de condiciones.
En caso de resultar ganador, el proceso de reclamación debe realizarse en un punto autorizado. Para ello, es indispensable presentar:
Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:
Este procedimiento busca garantizar una entrega de premios segura y transparente, reforzando la confianza de los jugadores que participan diariamente en este reconocido juego de chance en Colombia.