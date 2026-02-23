Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 23 de febrero de 2026

El Chontico Día se consolida como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia. Con fuerte presencia en el Valle del Cauca, este sorteo cuenta con amplio reconocimiento entre los apostadores.



Núemro ganador de Chontico Día hoy, lunes 23 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 23 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de opciones que ofrece. Estas modalidades están diseñadas para ajustarse a distintos presupuestos y estrategias de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la alternativa que mejor se adapte a su forma de jugar.

Las modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el juego ofrece alternativas tanto para quienes buscan premios mayores con apuestas más exigentes, como para quienes prefieren opciones más sencillas.



Cuánto cuesta jugar Chontico Día

El valor de las apuestas es otro de los factores que explica la alta participación en este chance. El Chontico Día mantiene un rango de inversión accesible para diferentes tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Este margen permite que tanto quienes realizan apuestas pequeñas como quienes deciden invertir montos más altos puedan participar en igualdad de condiciones.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

En caso de resultar ganador, el proceso de reclamación debe realizarse en un punto autorizado. Para ello, es indispensable presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documento y tiquete.

Entre 48 y 181 UVT: documento, tiquete y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: además de lo anterior, certificación bancaria vigente.

Este procedimiento busca garantizar una entrega de premios segura y transparente, reforzando la confianza de los jugadores que participan diariamente en este reconocido juego de chance en Colombia.