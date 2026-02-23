En vivo
En Colombia 10 millones de toneladas de comida terminan en la basura, revela estudio

En Colombia 10 millones de toneladas de comida terminan en la basura, revela estudio

En Colombia, el 34% de los alimentos producidos se pierde antes de llegar al consumidor, lo que representa casi 10 millones de toneladas al año.

