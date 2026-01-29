Colombianos se inclinan por los créditos digitales: interesantes cifras para el 2026

El acceso al crédito en Colombia ha crecido de manera significativa en los últimos años, pero su uso efectivo sigue siendo un reto. En este contexto, los créditos digitales han empezado a jugar un papel clave.

Plataformas como Emonkey buscan cerrar la brecha entre el acceso inicial a la financiación y la consolidación de un historial crediticio robusto, apoyándose en la innovación tecnológica y en procesos simples que facilitan la experiencia del usuario. El crédito de consumo, bien utilizado, deja de ser un recurso puntual para convertirse en una herramienta de progreso financiero.

Cada obligación manejada de forma responsable se transforma en un activo reputacional: mejora el puntaje, amplía el acceso a nuevos productos y acerca a metas de mayor impacto como la compra de un vehículo, una vivienda o incluso el desarrollo de un emprendimiento. La clave, sin embargo, está en el uso inteligente del crédito.

“Para construir un historial positivo desde cero, se debe iniciar con montos manejables, calcular bien la capacidad de endeudamiento y utilizar el crédito para bienes durables o imprevistos de corto plazo. De esta manera se demuestra cumplimiento con pagos puntuales y se evita el sobreendeudamiento”, señala Jaime López, CEO de Emonkey.



Expectativa 2026

De cara a 2026, la plataforma proyecta una colocación cercana a los 120.000 millones de pesos, impulsada por la creación de un marketplace multicategoría. Allí, los usuarios podrán adquirir productos de tecnología, salud, belleza y mascotas utilizando su cupo de crédito, transformando el préstamo en una experiencia de valor agregado.



Así, el crédito digital se consolida como una alternativa que redefine la relación de los colombianos con la financiación, dejando de ser una carga para convertirse en una palanca de crecimiento y bienestar financiero a largo plazo.