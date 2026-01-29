Emergencia económica: magistrada se declaró impedida para estudiar impuesto a hidrocarburos

La magistrada Paola Meneses presentó un impedimento ante la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica con el que el Gobierno creó un impuesto a los hidrocarburos.

El alto tribunal deberá tomar decisiones sobre la emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el decreto de los impuestos que se desprende del que lo convoca reposa en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés.



¿Por qué se declara impedida?

El impedimento de la magistrada Meneses se fundamenta en un posible interés directo, debido al cargo que ocupa su esposo en Ecopetrol.

El decreto, expedido el 29 de diciembre de 2025, establece un nuevo tributo que grava la primera venta o exportación de hidrocarburos incluido el petróleo crudo y carbón, siempre que los contribuyentes hayan obtenido en el año anterior una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT. Entre los sujetos responsables del pago se encuentra Ecopetrol S.A., principal empresa del sector en el país.

Foto: Archivo.

En su escrito dirigido a la Sala Plena, la magistrada explicó que su decisión de apartarse del estudio del caso obedece a la posible configuración de la causal de impedimento consistente en “tener interés en la decisión”.



Esto, debido a que su esposo, Luis Fernando Lozano, se desempeña como Jefe Jurídico Administrativo y de Servicios de Ecopetrol, cargo desde el cual asesora jurídicamente a la empresa, incluyendo la evaluación de los impactos derivados de tributos como los creados por el Decreto 1474.

La magistrada argumenta que el control de constitucionalidad recaerá sobre normas que inciden directamente en materias que su esposo analiza y asesora es y que la decisión de la Corte podría influir en la actividad jurídica y financiera de Ecopetrol.

Sus colegas deberán definir si ella es apartada o no del debate sobre ese decreto allí en la Corte Constitucional.