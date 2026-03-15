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Blu Radio  / Mundo  / Joven promesa del fútbol admitió haber asesinado a empresaria por orden de estafadores; esto se sabe

Joven promesa del fútbol admitió haber asesinado a empresaria por orden de estafadores; esto se sabe

El hecho ocurrió en presencia de la hija de la víctima de 16 años de edad, quien también fue engañada telefónicamente por los estafadores que se hicieron pasar por policías.

futbolista admitió haber asesinado a empresaria.jpg
Futbolista admitió haber asesinado a empresaria.
Foto: Blu Radio, Freepik.
Por: EFE
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Actualizado: 15 de mar, 2026

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